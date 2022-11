Maju Coutinho completa um ano no comando do ’Fantástico’ ao lado de Poliana Abritta - Reprodução/Instagram

Publicado 21/11/2022 15:20 | Atualizado 21/11/2022 15:24

Rio - Maju Coutinho está comerando, nesta segunda-feira (21), o seu primeiro ano no comando do "Fantástico", na TV Globo. A jornalista, que apresenta o dominical ao lado de Poliana Abritta, publicou uma série de fotos para celebrar a data, compartilhando momentos marcantes dessa fase de sua carreira.

"Hoje completo 1 ano no @showdavida levando na bagagem encontros que encheram minha alma de satisfação e minha cabeça de boas ideias. Só agradeço", escreveu ela. "Beijos em todos que fazem parte dessa caminhada", completou. Nos registros, a jornalista aparece ao lado de personalidades que entrevistou neste período, como Angela Davis, Viola Davis, Maria Bethânia, Janja Silva, Alcione, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Martinho da Vila, Ana Carolina, entre outros.

Antes do "Fantástico", Maju começou a ganhar visibilidade em 2015, ao fazer a apresentação ao vivo da previsão do tempo do "Jornal Nacional". Em 2019, também no JN, tornou-se a primeira mulher negra a fazer parte do rodízio de jornalistas que apresentavam o jornal. Neste mesmo ano, se despediu da meteriologia para ser âncora do "Jornal Hoje", substituindo Sandra Annenberg. Em outubro de 2021, Maju anunciou que iria deixar o JH para assumir a apresentação do "Fantástico", ao lado de Poliana Abritta, substituindo Tadeu Schmidt, que estava de saída para assumir o "BBB". Em fevereiro deste ano, a jornalista também estreou na apresentação do "Carnaval da Globo" ao lado de Alex Escobar.