Tony Ramos se junta a Vilma Melo e Luis Miranda na série 'Encantado's', já disponível no Globoplay - Globo/Estevam Avellar

Publicado 23/11/2022 06:00

Rio - Um supermercado do subúrbio carioca que, à noite, se transforma em quadra de escola de samba: este é o cenário em que se passa a série "Encantado's", que estreou no Globoplay na última sexta-feira. Na trama, Luis Miranda e Vilma Melo dão vida aos irmãos Eraldo e Olímpia, que herdam o estabelecimento inusitado após a morte do pai. Ao longo de 11 episódios, a dupla se mete em diversas furadas enquanto perseguem seus sonhos e aprendem a conviver.

Com clima leve e divertido, a série mostra o empenho de Olímpia como proprietária e gerente do Encantado's, disposta a fazer do supermercado o maior comércio da região e, se puder, do mundo. Enquanto isso, Eraldo tem o favoritismo da mãe, dona Ponza (Dhu Moraes), e não mede esforços como presidente da escola de samba Joia do Encantado, que desfila na série D do carnaval carioca. Tony Ramos, Dandara Mariana, Neusa Borges, Augusto Madeira e Evelyn Castro são outros nomes que se juntam à história e reforçam o elenco de "Encantado's".

A trama é fruto de uma oficina de humor para roteiristas negros realizada pela Globo em 2018, quando Thais Pontes e Renata Andrade tiveram a ideia de unir samba e negócios em um mesmo espaço. "Falar sobre Carnaval é falar sobre uma paixão nossa. Para a série, o mercado nasceu primeiro e a gente resolveu deixar mais maluco inserindo o Carnaval", conta Renata, que ainda explica a decisão de olhar para as agremiações que desfilam fora da Marquês de Sapucaí.

"A gente quis fazer o Carnaval da Intendente Magalhães porque a gente acredita que aquele é o Carnaval do povo, é o Carnaval de quem não tem grana, que faz com muito suor, com muito sacrifício, com dificuldade", afirma ela. "Eu acho que a nossa inexperiência foi boa", acrescenta Thais. "Nós não pensamos: 'imagina o monstro que vai ser fazer um supermercado, imagina fazer tantos personagens'... Só pensamos no que a gente queria ver, no que a gente sonhava em assistir", diz a roteirista. A direção ficou por conta de Henrique Sauer, enquanto Chico Mattoso e Antonio Prata assinam a redação final.

Tela preta

Responsável por dar vida à protagonista da primeira temporada, Vilma Melo destaca o protagonismo preto que "Encantado's" traz, aliado a situações cotidianas do supermercado. "Estamos acostumados a colocar os nossos corpos em um lugar estereotipado, sempre na violência, nas drogas, na exploração sexual... E aquilo que a gente vê (na série) é exatamente a vida comum, porque a gente vive igualzinho a todas as outras pessoas", declara.

"A gente corre atrás da grana todos os dias, nós temos filhos, temos mãe, pai, família, amigos. A gente sai, a gente se diverte, a gente chora. Dói quando a gente se machuca, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, ou moralmente. E essa série vem falar sobre isso, sobre nós: somos pessoas e temos um coração que bate aqui dentro como de todos os outros", completa a atriz.

Luis Miranda promete que o público brasileiro ficará "encantado" com a trama: "A série é deliciosa e bem-humorada, onde a favela produz e compõe histórias de transformação. É uma alegria poder contar essa história e viver essas coisas para um Brasil que está precisando rir, está precisando refletir, pensar e se emocionar", opina o comediante.



"Eu quero que a série encante as pessoas. Que elas comecem a ver um Brasil possível. Uma comunidade possível, um samba possível, uma união de comunidade possível. Acho que é isso que a gente quer, levar pras pessoas diversão, mas com possibilidades de reflexão, carinho e amor", finaliza Luis.