Sabrina Sato fala sobre vida íntima com Duda Nagle durante o Lady Night - Reprodução do Instagram / Multishow

Publicado 22/11/2022 11:49 | Atualizado 22/11/2022 11:59

Rio - Sabrina Sato, de 41 anos, deu detalhes de sua intimidade com Duda Nagle, de 39, durante o "Lady Night", do Multishow, apresentado por Tatá Werneck, na noite desta segunda-feira. A mamãe de Zoe, de 3 anos, afirmou que coloca a filha para dormir na cama do casal para evitar transar com o noivo e ainda revelou que já dormiu durante o vuco-vuco com o amado.

O assunto surgiu quando Tatá perguntou se Sabrina deixa Zoe dormir com ela e Duda para evitar que a pequena tenha um irmãozinho. "Gente, eu faço isso toda a noite. Você também faz?", quis saber a ex-BBB. Tatá respondeu: "Eu não falo com o Rafa (Vitti, o marido). Ele é um inquilino, mas me come". A Japa se surpreendeu: "Mas aí você quer toda noite? Gente, Tatá, você é muito animada. Você não chega cansada em casa e vai transar? Não está cansada?", perguntou. "Eu estou cansada, exausta, mas o Rafa ele se anima com qualquer coisa", destacou a humorista.

Na sequência, Sabrina contou que já dormiu durante o sexo com Duda. "Ah, é muita testosterona. Dá muito trabalho. Essa noite eu dormi transando. Juro, não sei como terminou. Eu dormi no meio do sexo", entregou.