Renata Silveira é a primeira mulher a narrar uma partida pela Copa do Mundo na TV abertaReprodução/Instagram

Publicado 22/11/2022 17:29

Rio - Renata Silveira entrou para a história da televisão brasileira nesta quinta-feira (22). A jornalista se tornou a primeira mulher a narrar um jogo da Copa do Mundo em TV aberta, na partida entre Dinamarca e Tunísia pela fase de grupos. No Instagram, ela comemorou sua estreia afirmando que a conquista é por todas as mulheres.



"Que dia! Se liga nessa linha do tempo: 1970, primeira transmissão de Copa do Mundo na Globo. 2022, primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo na TV aberta. Conseguimos! Chegamos! Que vitória! Hoje, mais uma vez, foi por todas! A porta tá aberta, mulherada. Podem entrar!", escreveu ela na legenda da publicação.



Já nos stories, Renata agradeceu a repercussão do assunto e brincou sobre o placar do jogo. "Infelizmente não saiu gol. Sempre que eu estou com aquela saia, é 0 a 0. Brasil e Costa do Marfim no ano passado, na Olimpíada, foi a mesma coisa. Já narrei outros jogos com aquela saia que foram 0 a 0. Já avisei à produção que não vou usar mais saia nesta Copa do Mundo. Sai pra lá, 0 a 0", disse ela.



Além de Renata, Natália Lara também irá narrar a Copa no Catar pela Globo. Já Renata Mendonça e Ana Thaís Matos integram o time de comentaristas.