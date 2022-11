Padre Fabio de Melo comete gafe ao vivo no ’Domingão’ - Reprodução / TV Globo

Publicado 28/11/2022 09:58 | Atualizado 28/11/2022 09:58

Rio - Padre Fabio de Melo surpreendeu a todos ao xingar durante sua participação no programa "Domingão", apresentado por Luciano Huck. Na atração, o religioso se confundiu com a palavra dita por uma das participantes do quadro "Acredite em Quem Quiser" e ao questioná-la, acabou soltando um palavrão.

"Eu caí na fossa com as minhas amigas", disse a mulher, que teria a veracidade de sua história analisada pelos famosos convidados a compor o "júri" da competição. Confuso, Luciano Huck pediu para que a jovem repetisse a frase e o padre, por sua vez, indagou: "Caiu na fod*?".

De imediato, a plateia e os demais convidados caíram na gargalhada. "Não! Na fossa, padre. Que isso, padre?", disse o apresentador, surpreso. "Que pensamento é esse, padre?", perguntou, bem-humorado.

Dona Déia Lucia, mãe de Paulo Gustavo, aproveitou para brincar com a confusão do religioso: "Não estou falando? Tira ele do programa. Isso porque ele é padre", disparou, aos risos.

