Bárbara Borges e Deolane Bezerra protagonizam barraco que quase termina em agressão em ’A Fazenda 14’Reprodução

Publicado 28/11/2022 09:58 | Atualizado 28/11/2022 10:08

Rio - A rivalidade entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges está cada vez maior em "A Fazenda 14". Durante a dinâmica do "jogo da discórdia" deste domingo, que só será exibida na noite desta segunda, Deolane partiu para cima de Bárbara Borges e as outras peoas tiveram que intervir para que tudo não acabasse em agressão.

A advogada e a atriz ficaram cara a cara e, aos berros, trocaram muitas ofensas e xingamentos. Pétala Barreiros, Moranguinho e Bia Miranda, amigas de Deolane, precisaram segurar a viúva de MC Kevin para evitar uma agressão.

"Comédia! Agora quer se 'amostrar' (sic). Eu quero ver se você sabe fazer isso lá fora! Sua vaca! Vaca! Quero ver se você fala lá fora!”, disparou Deolane.



Briga no "A Hora do Faro"

Durante o programa "A Hora do Faro", também neste domingo, a advogada e a atriz protagonizaram mais um enorme barraco e o apresentador Rodrigo Faro precisou intervir. "Se afastem", pediu, depois que as duas começaram a apontar o dedo no rosto uma da outra.

Na atividade, os participantes de "A Fazenda" tinham que trocar plaquinhas com adjetivos. "Exala maldade. Ela é sedenta por brigar, ela grita. Faz parte do jogo dela. Você incita agressão, violência, o tempo inteiro. Você grita como uma forma de silenciar as pessoas. Eu me cansei", disse Babi sobre Deolane.

Ela também disse que não tem medo das ameaças feitas pela viúva de MC Kevin. "Eu cheguei a acreditar que você acabaria comigo lá fora, mas eu comecei a olhar para você e comecei a ter pena. Isso não é real. Você não vai me pegar. Acabou o medo. Pode dar o seu show", disparou. A atriz então fez um gesto dando a entender que Deolane deveria limpar o veneno da boca.

"Você não quer limpar? Limpa!", disse Deolane, se aproximando de Babi. "Não quero nem tocar em você. Você se aproxima de mim, você gosta de chegar perto de mim, né?", provocou a atriz. Rodrigo Faro, então, se tentou acalmar os ânimos. "Gente, eu preciso que vocês se afasta. As duas", disse. "Essa não é a dinâmica", completou.

