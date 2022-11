Galvão Bueno e Ana Thaís Matos comentam os jogos da Seleção na Copa do Mundo - Reprodução

Galvão Bueno e Ana Thaís Matos comentam os jogos da Seleção na Copa do MundoReprodução

Publicado 29/11/2022 10:55 | Atualizado 29/11/2022 11:34

Rio - Galvão Bueno foi alvo de críticas dos internautas devido ao seu comportamento com Ana Thaís Matos durante a transmissão da Copa do Mundo, no Catar. Alguns usuários do Twitter acusaram o narrador de ignorar as observações feitas pela comentarista sobre os jogos da Seleção e de ficar de costas para ela. O assunto chegou a ficar entre os mais comentados da rede social, nesta segunda-feira, quando o Brasil venceu a partida contra a Suiça por 1 a 0.

"Impossível não perceber que Galvão Bueno ignora praticamente todas as análises (ótimas, aliás) de Ana Thaís. Ela comenta e ele não diz nem um “a”", opinou um internauta. "É impressão minha ou o Galvão Bueno está ignorando a comentarista feminina ( Ana Thaís) no jogo do Brasil? Quando é o Júnior ele rasga a seda e quando do é ela ele simplesmente ignora", avaliou outro. "Posso estar enganada, mas sinto uma postura machista vindo do Galvão Bueno com a Ana Thaís Matos, ele interrompe ela, ignora os comentários dela, é desconfortável de ver, no jogo contra a Sérvia também", comentou uma terceira pessoa.

Antes da transmissão, Ana Thaís publicou uma foto ao lado de Galvão e vibrou com uma marca profissional na carreira do narrador. "50 jogos de seleção brasileira transmitidos por Carlos Eduardo Galvão Bueno em Copas do Mundo na Globo. É a última Copa dele, a primeira minha. E olha, dividir essa data com o Pelé da narração esportiva é um privilégio e uma honra", escreveu ela.

Veja os comentários dos internautas:

Eu tô profundamente incomodado com o Galvão Bueno TODA HORA de costas pra Ana Thaís Matos. Ele sempre dirige as perguntas automaticamente pro outro maxo. E quando a Thaís comenta ele: “Hum segue o jogo”. Sendo que ela tá acertando MUITO mais nos comentários que esses maxo. pic.twitter.com/9IMaNwqHLT — Ray (@rayldopereira) November 28, 2022

Gente, é impressão minha ou o Galvão Bueno ignora os comentários da Ana Thais Matos durante os jogos do Brasil? Sei não... — Cissa Torello (@CissaTorello) November 28, 2022

Chega a ser constrangedora a indiferença do Galvão Bueno com a Ana Thais, que está comentando o jogo junto. Ele simplesmente ignora todas as falas dela. Acho feio. — Jacqueline Lemos (@jacquelemos) November 28, 2022

Galvão Bueno submete a audiência da Globo ao constrangimento de ignorar Ana Thais, também narradora e colega de trabalho, nas transmissões da Copa. Será que o motivo é falta de profissionalismo, pirraça, machismo ou todas as anteriores? — Paola (@Paola_Lins) November 28, 2022

Prezado @galvaobueno : tá todo mundo comentando seu machismo e deselegância com a sua companheira Ana Thais. Tá feio. Vc vai terminar sua carreira assim? Se manca, cara... — Zeca (@zecalins1405) November 29, 2022