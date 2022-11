Gkay e Tom Cavalcante na comédia LOL: Se Rir, Já Era! - Reprodução

Gkay e Tom Cavalcante na comédia LOL: Se Rir, Já Era!Reprodução

Publicado 29/11/2022 10:53

Rio - A segunda temporada do reality show "LOL: Se Rir, Já Era!" estreia na próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro, no Prime Video. Assim como aconteceu na primeira temporada, Tom Cavalcante é o apresentador da atração, mas desta vez sua co-host é a influenciadora digital Gkay, que entrou no lugar de Clarice Falcão.

"LOL: Se Rir, Já Era!" reúne dez dos maiores comediantes brasileiros em uma batalha épica de seis horas onde os participantes precisam manter o rosto sério, enquanto tentam fazer seus oponentes rirem. Neste jogo louco e cômico, cada um deles trará surpresas, apresentações especiais e muita diversão para alcançar seu objetivo, com o vencedor levando o prêmio de R$ 350 mil para doar para uma instituição beneficente de sua escolha.