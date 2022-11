Mateus Solano participa do ’Lady Night’, programa de Tatá Weneck no Multishow - Reprodução Internet

Publicado 30/11/2022 09:28 | Atualizado 30/11/2022 09:39

Rio - Mateus Solano participou do programa "Lady Night", comandado por Tatá Werneck no Multishow, e acabou fazendo revelações sexuais durante a entrevista. Tatá, que sempre faz perguntas de duplo sentido, perguntou ao ator como ele prefere a área íntima feminina.

"Já fez uma trilha de mata densa e teve que abrir no facão? Ou prefere mais uma área desmatada?", perguntou a humorista, arrancando gargalhadas do ator. "Não, não, eu gosto de uma mata densa. Florestada ou reflorestada", respondeu Mateus, que é casado com a atriz Paula Braun, que atualmente está no ar na novela "Cara e Coragem".

Mas Tatá não parou por aí, ela também quis saber se ele já usou "aditivos" na hora do sexo. "Tens energia renovável ou já usou uma bateria artificial para te auxiliar?", perguntou. "Nem sempre a energia elétrica é suficiente. Então, às vezes, num carro híbrido, tem que entrar a gasolina", brincou o ator.