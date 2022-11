Sabrina Sato é a nova jurada do ’The Masked Singer Brasil’ - Ag. News

Publicado 30/11/2022 09:53 | Atualizado 30/11/2022 10:17

Rio - A apresentadora Sabrina Sato será a nova jurada do "The Masked Singer Brasil". A informação foi revelada durante o programa "Encontro" desta quarta-feira. A terceira temporada do reality show musical estreia em janeiro na TV Globo.

"Fiquei muito feliz com o convite para fazer parte desse time. Além de uma honra, é também uma grande responsabilidade. O 'The Masked Singer' é um programa para toda família e mostrou desde o começo ser um formato vitorioso, que encanta o público com as apresentações e fantasias lúdicas, que eu amo, e agita as redes sociais com o mistério de quem são os participantes. Tenho certeza que vou me divertir muito. Estou animada e ansiosa para o início das gravações. Espero que todos também se divirtam com a gente", celebrou Sabrina.

"É um programa de muito sucesso. Eu e a Zoe, a gente ficava em casa tentando adivinhar. Eu sou muito boa em adivinhar, sou uma detetive de primeira. Tenho uma tática dos meus antepassados que vocês vão ficar passados", revelou a apresentadora durante o "Encontro". Patrícia Poeta contou que já foi jurada especial do programa algumas vezes e afirmou ser muito difícil adivinhar quem é a pessoa por trás da fantasia. "Os cantores sabem disfarçar, sabem fazer outras vozes. Por isso que a gente não reconhece", concordou a japonesa.

Sabrina estará na bancada ao lado de personalidades como Taís Araújo e Eduardo Sterblitch para ativar o modo detetive e descobrir quem são as celebridades escondidas atrás da fantasia. O reality show é comandado por Ivete Sangalo e conta com Priscilla Alcantara entrevistando os participantes nos bastidores.

O 'The Masked Singer Brasil’ é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, tem direção artística de Adriano Ricco (TV Globo) e direção de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil). O reality tem previsão de estreia em janeiro.