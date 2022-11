Roberto Carlos grava especial da TV Globo na Zona Oeste do Rio - João Miguel Júnior / TV Globo

Roberto Carlos grava especial da TV Globo na Zona Oeste do RioJoão Miguel Júnior / TV Globo

Rio - O tradicional show de fim de ano do Roberto Carlos está mais que confirmado na TV Globo! A gravação do espetáculo aconteceu em uma casa de shows da Zona Oeste do Rio, na noite desta terça-feira. No palco, o Rei, de 81 anos, recebeu convidados pra lá de especiais como Maiara & Maraisa, Raça Negra e Lucy Alves. A apresentação inédita será exibida no dia 23 de dezembro.

O repertório do show inclui sucessos como "Emoções", "Como é grande o meu amor por você", "Medo bobo", "Além do Horizonte" e "É tarde demais". Reforçando o coro mais apaixonado do Brasil e vivendo esse momento lindo, participam da edição deste ano do especial os influenciadores John Drops, Bruna Griphao, Vitor di Castro e Patrícia Ramos, compartilhando com o público seus olhares sobre o espetáculo e a relação de cada um com a obra de Roberto Carlos.

Famosos como Angélica, Luciano Huck, Ana Furtado, a mãe, Sônia Furtado, e a filha Isabella, fruto de seu relacionamento com Boninho, conferiram a apresentação da plateia.

'Momento inesquecível'

Maraisa, dupla com Maiara, falou sobre a emoção de cantar ao lado de Roberto Carlos através do Instagram Stories. Ela ainda agradeceu o cantor pela dose de whisky que recebeu dele e afirmou que gostaria de ser a namorada do artista.

"Aos 14 anos de idade foi o nosso primeiro encontro com o Rei, ele nos recebeu com todo carinho do mundo no camarim, naquele dia duas meninas profetizaram que um dia iriam gravar uma música com ele. Depois de 20 anos esse grande dia aconteceu. Obrigada, Rei, pela dose de whisky, pelas boas risadas, e espero que você tenha gostado da minha mãe, sua sogra, estou profetizando pra ver se esse sonho também se realiza. Que dia incrível! Obrigada, Deus, obrigada toda minha equipe, e a equipe do Rei que fez esse momento ser inesquecível", escreveu a cantora, que posou para uma foto apoiada na Mercedes 300 SE 1992 de Roberto.