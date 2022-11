Deolane e Pétala resolveram desentendimento - Reprodução/Playplus

Publicado 30/11/2022 17:01

Rio - O clima de harmonia entre Deolane Bezerra e Pétala Barreiros voltou nesta quarta-feira em "A Fazenda 14". A advogada criminalista decidiu conversar com a influenciadora sobre o desentendimento que as peoas tiveram após Deolane não apoiar com o julgamento que Pétala teve sobre Pelé Milflows em dinâmica para o "Hora do Faro".

A influenciadora estava na área dos animais quando a advogada chegou. "Me dá um abraço? Nós nunca brigamos... foi só por causa da coisa do Pelé. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não é assim. Cadê aquela menina que sai falando para os outros: 'Eu te perdoo'?. Como que você vai ficar brava porque eu falei uma coisa que estava no meu coração para uma pessoa?", questionou Deolane.

Pétala admitiu o erro e recebeu um conselho da aliada do grupo A. "Você perdoava todo mundo! No começo, você perdoava até quem não te pedia perdão. O menino [Pelé] falou um monte de coisa boa pra mim e eu não vou retribuir pra ele? E outra, eu só falei que a história me sensibilizou", argumentou.