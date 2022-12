Bárbara Borges se desespera após ser punida por engano em ’A Fazenda 14’ - Reprodução / Play Plus

Publicado 01/12/2022 12:21

Rio - Bárbara Borges, de 43 anos, se assustou ao ser punida por engano, na madrugada desta quinta-feira, em "A Fazenda 14". Ao ser repreendida de forma equivocada pela produção do reality, a atriz entrou em desespero e recebeu o apoio de outros peões.

A confusão começou quando Bárbara decidiu lavar as mãos na pia do banheiro da sede, mesmo que isso fosse proibido, já que nesta semana ela integra a baia. Entretanto, como os participantes do reality foram impedidos de descer para área dos animais, a regra deveria passar por uma flexibilização, que asseguraria a peoa de qualquer espécie de punição.

Enquanto a atriz lavava as mãos, uma sirene foi acionada. "Ué? A área dos animais está fechada. Falaram que estava fechada, é proibido ir até lá", apontou o ator Iran Malfitano.



"É, então pode usar a pia", opinou Pelé Milflows. Bárbara, por sua vez, entrou em desespero com a decisão da produção. "Ai, gente, que pânico! Pelo amor de Deus!", disse.

"A Pétala [Barreiros] está lá [na área externa], não está?", questionou o músico. "Enquanto um está dando depoimento, é proibido ir na área dos animais", voltou a explicar Iran.

Após algum tempo de discussão sobre ser permitido ou não lavar as mãos na sede, outro aviso sonoro foi emitido pela produção do programa. "Atenção! A locução anterior não é válida", afirmou a voz, ao voltar atrás com a punição de Bárbara.



"Vocês querem deixar a gente maluco mesmo, né?", exclamou o ator. "Porr*, produção!", disparou o rapper, em tom de brincadeira.