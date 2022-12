'Romaria Nacional do Terço das Crianças' será exibida pela TV Aparecida - Divulgação

Rio - O Santuário Nacional de Aparecida receberá, pela primeira vez, a "Romaria Nacional do Terço das Crianças". O projeto visa incentivar os devotos mirins a crescerem na fé e, para isso, conta com uma programação especial.

No sábado, às 10h, o "Sábado no Santuário" terá a participação dos personagens do programa "Devotos Mirins Show" - exibido semanalmente - e de Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida. Mais tarde, às 14h, acontecerá o "Terço das Crianças", direto do Altar Central, com a participação de cerca de 300 crianças, entre coroinhas, crianças das paróquias de Aparecida e de projetos sociais do Santuário, além dos personagens do Devotos Mirins. As músicas que animarão o momento serão conduzidas por 70 crianças do coral do PEMSA (Projeto de Educação Musical do Santuário Nacional).

Já no domingo, a transmissão será às 8h, na Missa Solene de Aparecida, que será celebrada por Dom Orlando Brandes.

A 1ª Romaria Nacional do Terço das Crianças terá como tema "Terço das Crianças: Evangelizar os pequeninos na Casa da Mãe" e o lema "Deixai vir a mim as criancinhas". A Romaria voltada às crianças agora fará parte do calendário dos grandes eventos católicos do Santuário Nacional, entre eles a "Romaria do Terço dos Homens" (prevista para fevereiro/2023) e a "Romaria do Terço das Mulheres" (prevista para março/2023).



Programação completa

Sábado (3/12)

10h - Programa Sábado no Santuário, transmitido no espaço Devotos Mirins, com participação do Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes.

14h - Terço das Crianças, no Altar Central do Santuário. O terço contará com a participação de cerca de 300 crianças.



Domingo (4/12)

8h - Missa Solene de Aparecida, especial da Romaria do Terço das Crianças. Celebrada por Dom Orlando Brandes e com a presença das crianças do terço.