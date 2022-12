Luigi Baricelli - Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2022 18:55

Rio - Luigi Baricelli abriu o jogo sobre sua saúde mental e revelou ter sofrido de síndrome do pânico entre 2009 e 2010, quando apresentava o extinto "Vídeo Show", da TV Globo. O ator de 51 anos relembrou o período difícil que enfrentou em entrevista ao "Sensacional" que vai ao ar nesta quinta-feira, na RedeTV!.

"Estava bem estabelecido. Não entendi o que era. Era um processo existencial mesmo. Acordava às 5h da manhã com o lençol todo molhado de suor", relatou o artista. "Nem sabia que sensação louca era aquela. Saía de casa, ia fazer o programa ao vivo e voltava para ficar na cama. Durante um ano (...) Eu me achava fake, achava meio estranho isso. Quando desligava as luzes (do estúdio) já baixava a tristeza, ficava meio confuso", contou ele, em bate-papo com Daniela Albuquerque.

Além disso, o galã de novelas como 'Laços de Família', 'Malhação' e 'Insensato Coração' ainda avaliou sua trajetória como ator: "Eu sabia que tinha que fazer isso, não sabia o porquê. Achava que era dinheiro, fama, mas, na verdade, era intuição. Era muito conflituoso, porque: imagina um cara tímido no meio da televisão? É o caso perfeito para se afundar, não faz sentido nenhum. Eu era um cara que não conseguia decorar texto, mas chegava lá e fazia. Vai entender isso", disse Luigi.