Deborah Albuquerque revela que peões eliminados retornarão ao confinamento em 'A Fazenda 14'Reprodução/Instagram

Publicado 01/12/2022 22:48

São Paulo - Nesta quinta-feira (1) Deborah Albuquerque entregou que os eliminados de "A Fazenda 14" vão voltar ao confinamento para a final do reality. A ex-peoa contou que eles já têm data marcada para voltar ao programa. Vale lembrar que eles vão estar na grande final, marcada para o dia 15 de dezembro, e na última festa.

"Gente, quem aguenta, estou organizando minha bagunça Pós-Fazenda e Pré-Fazenda também. A gente volta, vamos voltar. Acreditam? Já tem até data de confinamento de novo", disse ela nos Stories do Instagram.

Yanka, irmã de Pétala Barreiros, também comentou no Twitter sobre o novo confinamento, que também conta com os peões que forem saindo nas próximas semanas. "O pior é saber que mesmo se a Pétala sair dia 08, ainda fica confinada até a final. Absurdo isso, sério", comentou a influenciadora no perfil.