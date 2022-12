Bárbara Borges é escolhida pelo público para ir para o rancho - Reprodução

02/12/2022

Rio - Em uma roça que teve recorde de votação, a atriz Bárbara Borges foi a mais votada na roça falsa desta quinta-feira e foi a escolhida pelo público, com 52,32%, para ir ao rancho ficar assistindo a tudo que acontece no reality show.

Deolane Bezerra, grande rival de Bárbara, teve 47,26% dos votos e Pétala Barreiros conquistou apenas 00,42% dos votos para ser a vencedora da roça falsa. Após o retorno de Deolane para a sede, a apresentadora Adriane Galisteu informou para Bárbara Borges que ela na verdade havia sido salva pelo público e que ela iria para o rancho.

"Em um dia normal eu não assistiria essa volta para sede com quem foi eliminado. Eu iria pedir pra você pegar sua mala e voltar para o mundão. Hoje não é um dia normal. Eu sei que você até se acalmou, mas sei que sei coração tá assim. O Brasil já sabia disso há uma semana. Babi, essa roça foi falsa", disse a apresentadora. "Obrigada, Brasil", comemorou Babi.

Com a vitória, Babi tem direito a contar para dois peões que está no rancho. Na manhã desta sexta, a atriz decidiu quem vai levar para visitá-la no rancho. "Ah, mas quem será que eu vou trazer, né? Não nem que pensar... Iranzito e Dedézito", afirmou.

