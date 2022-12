Luva de Pedreiro participa do 'Domingão' - Fábio Rocha / TV Globo

Publicado 02/12/2022 16:09

Rio - O "Domingão com Huck", da TV Globo, terá participações pra lá de especiais! O apresentador Luciano Huck receberá Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, Rafael Portugal, Rômulo Estrela e Pedrinho do Cavaco no quadro ‘Acredite em Quem Quiser’.

Os famosos vão ativar o modo detetive e se juntam a dona Déa Lúcia, Lívia Andrade e padre Fábio de Melo na missão de descobrir quem são os mentirosos. Já a música vai ficar por conta de Alexandre Pires, que promete animar a galera ao som de seus maiores sucessos. Ainda no programa deste domingo, Huck comanda uma nova disputa no ‘Quem Quer Ser um Milionário’.

Devido a partida entre Inglaterra x Senegal, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o 'Domingão' vai ao ar após o jogo.