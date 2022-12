Gabigol participa do Faustão na Band - Reprodução de vídeo / Band

Publicado 03/12/2022 09:37 | Atualizado 03/12/2022 09:38

Rio - Gabigol participou do "Faustão da Band", na noite desta sexta-feira, e mostrou que é craque dentro e fora dos campos ao flertar com uma bailarina no palco. Na atração, o jogador do Flamengo também comentou sua ausência na Copa do Mundo, sediada no Catar, já que não foi escalado por Tite para integrar a lista de jogadores da Seleção, e recebeu o apoio do apresentador.

Ao citar a trajetória profissional de Gabigol, Faustão comentou a passagem do craque pelo Santos, onde iniciou a carreira. Logo depois, o apresentador perguntou para a bailarina Nicole Navarro, que é torcedora do time, se ela conheceu Gabigol na época em que ele atuava no clube. A profissional, então, surpreendeu ao revelar que tinha um copo com a foto do jogador. "Eu coleciono copo do Santos, né? Então, tenho um que é o rosto dele. Ele já era mais velho no copo, mas o copo era muito bonito", afirmou.

O craque, então, não perdeu tempo. "E você também é linda!". A plateia foi à loucura com a troca de elogios. Até Faustão se divertiu com a situação. "Olha aí, de Santo André para São Bernardo é perto", disse ele, citando as cidades dos dois.

Durante o programa, o apresentador também falou sobre o fato de Gabigol não ter sido escalado para disputar a Copa do Mundo. "Chico Xavier sempre dizia que nada na vida acontece por acaso...Essa coisa de você estar fora da Seleção agora, não esquenta a cabeça porque alguma coisa vem e vem coisa boa para você, não tenha dúvidas disso. Tem o carinho da torcida do Flamengo, a maior torcida do Brasil, da diretoria, que tem respeito e admiração por você, e do treinador que te prestigia", afirmou Fausto. O craque agradeceu o conselho e disparou: "Deus está no controle de tudo. Estou em paz".