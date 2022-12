MC Carol relata perrengue no Catar - Reprodução do Instagram

MC Carol relata perrengue no CatarReprodução do Instagram

Publicado 05/12/2022 10:38 | Atualizado 05/12/2022 10:43

Rio - MC Carol passou por uma situação inusitada durante sua viagem ao Catar. A cantora contou, através do Twitter, que flertou com um homem na saída de um estádio de futebol, mas descobriu logo depois que se tratava de um policial. Ela, então, revelou que quase foi presa por desrespeitar a cultura do país do Oriente Médio, já que eles não tem o costume de cumprimentar pessoas de sexos opostos com apertos de mão, beijos e abraços.

fotogaleria

"Estou eu, saindo do estágio… Aí tinha uns caras trabalhando na saída. Passei, dei boa noite e sorri! O negão sorriu pra mim. Em seguida, eu sorri e dei tchau. Ele caminhou em minha direção, pedi pra uma amiga que fala inglês perguntar o nome, sem maldade… Ele respondeu", começou a funkeira.



Estou eu, saindo do estágio né… Aí tinha uns caras trabalhando na saída, passei, dei noite e sorri! O negão sorriu p mim, em seguida, eu sorri e dei tchau, ele caminhou em minha direção, eu pedi p uma amiga q fala inglês perguntar o nome, sem maldade… Ele respondeu. — MC Carol (@mc_caroloficial) December 3, 2022

"Eu apertei a mão dele e falei: 'Sou Carolina'. Chegou um terceiro cara dizendo que era crime e que eles eram policiais. E aí que eu fui perceber que ele estava de farda, mano", continuou ela, que ainda citou a reação das amigas após a gafe. "As minas que estavam comigo saíram correndo. Só ficou uma pedindo desculpas em inglês. Gaguejado e andando pra trás".

Por fim, Carol brincou com a possibilidade de ser presa. "Pensei real que eu ia ser presa! Gente, sério. Eu preciso de ajuda profissional. Como não reparei que o cara era policial, meu Deus! Imagina ser presa por olhar, sorrir, apertar a mão de um policial", destacou.