Datena tira a calça durante o Brasil Urgente - Reprodução de vídeo / Band

Datena tira a calça durante o Brasil UrgenteReprodução de vídeo / Band

Publicado 06/12/2022 10:46

Rio - José Luiz Datena, de 65 anos, mostrou que é um homem de palavra! O apresentador do "Brasil Urgente", da Band, cumpriu a promessa que fez de tirar a calça ao vivo durante o programa caso o Brasil vencesse a Coreia do Sul, na Copa do Mundo no Catar, nesta segunda-feira. Após a Seleção golear o time rival por 4 a 1 e se classificar para às quartas de final, o jornalista surpreendeu os telespectadores com sua atitude.

fotogaleria

"Eu ia tirar a calça para dar uma força para o Brasil. Eu não fiquei de bermuda quando a Alemanha ganhou do Brasil?", perguntou Datena, se referindo a derrota da Seleção por 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. "Promessa é dívida. Vou tirar a calça neste momento!", destacou o apresentador, que contou com a ajuda de um produtor.

Ao som de uma música de strip-tease, ele tirou a calça. No entanto, havia uma outra calça por baixo, só que essa tinha o escudo da CBF. Ele ainda revelou que a peça foi um presente de Branco, ex-jogador da seleção brasileira e ex-comentarista esportivo da Band. "O Branco me mandou um kit da CBF, onde ele trabalha hoje nas divisões de base. Esse é o troco!".

Veja o vídeo: