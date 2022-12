Gloria Perez - Reprodução/Globo

Gloria PerezReprodução/Globo

Publicado 09/12/2022 08:40 | Atualizado 09/12/2022 11:48

Rio - Gloria Perez, de 74 anos, continua tendo que lidar com as constantes críticas dos internautas à "Travessia", novela de sua autoria exibida no horário nobre da TV Globo. Um comentário da escritora deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira. Após uma telespectadora afirmar que a novela "não é grande coisa", Gloria Perez sugeriu que a mulher fosse eleitora de Lula (PT). "Fez o L, fia?", ironizou Gloria.

fotogaleria

Tudo começou quando o ex-BBB André Gabeh comentou que ainda não teve tempo de assistir a "Travessia". "Ainda não tive tempo pra ver a novela, gente. Tem até robô e eu ainda não vi. Que noveleiro sou eu?", perguntou. "Você não está perdendo grande coisa não, viu. Fique tranquilo", respondeu uma internauta. "Fez o L é, fia?", questionou Gloria Perez, entrando na conversa.

Até o momento, ninguém havia falado em política. Ainda assim, a seguidora respondeu a autora. "Com certeza. Ela é uma escritora maravilhosa. Agora, 'Travessia' não está agradando, fazer o quê? Eu não falei para criticar, gosto cada um tem seu", finalizou a internauta.

Like pró-Bolsonaro

Durante a coletiva de imprensa de "Travessia", Gloria Perez foi questionada sobre ter curtido um vídeo que elogiava o presidente Jair Bolsonaro (PL). A escritora se irritou com o que chamou de "patrulha de likes". "Eu curti mesmo. O que posso dizer é que não sei se dou risada ou se choro. Que coisa triste essa patrulha de likes. Não acho que deva ser um problema ficar comentando esse tipo de coisa. Estamos em um momento muito importante", disse ela ao "Uol", na ocasião.

"Em 2018, votei nele porque era o mal menor. Dessa vez, votarei nele não apenas como um antídoto ao PT, mas porque ele teve a coragem de defender nossa liberdade nesses quatro anos", dizia a postagem curtida por Gloria Perez.