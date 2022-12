Boninho comenta seu antigo casamento com Narcisa Tamborindeguy - Reprodução / Youtube

Boninho comenta seu antigo casamento com Narcisa Tamborindeguy Reprodução / Youtube

Publicado 09/12/2022 11:10 | Atualizado 09/12/2022 11:13

Rio - Boninho, o famoso diretor de TV da Rede Globo, relembrou seu antigo casamento com a polêmica socialite Narcisa Tamborindeguy, entre os anos de 1983 e 1986. Durante sua participação no "Lady Night", programa comandado por Tatá Werneck no Multishow, o homem por trás do "Big Brother Brasil" admitiu que sua união com a empresária não foi a melhor decisão.

"Eu posso falar da Narcisa?", questionou Tatá no início da entrevista. "Eu acho que todo mundo comete algum erro na vida", disse ele, bem-humorado. "Você tem uma filha com ela, né?", perguntou a humorista. "Tenho uma filha com ela...", respondeu Boninho, referindo-se à psicóloga Marianna Tamborindeguy, de 37 anos.

Logo em seguida, a apresentadora quis saber alguns detalhes sobre a intimidade do antigo casal e indagou se Narcisa costumava repetir na cama seus famosos bordões "ai, que loucura!" ou "que badalo!". "Não lembro", disfarçou o diretor.

Ao decorrer da atração, o Big Boss ainda aproveitou para comentar suas expectativas frustradas com o ator Tiago Abravanel na 22ª edição do "Big Brother Brasil". "Falei: 'imagina o Tiago no 'Big Brother'!' Aí, ele vai lá e aperta a p*rra do botão [da desistência]!", ironizou. Tatá, então, quis saber se o diretor ficou triste após o artista abandonar o confinamento. "Não. Graças a Deus que ele saiu!", disparou Boninho.

Veja o vídeo