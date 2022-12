Kerline Cardoso revela decepção com Moranguinho em 'A Fazenda 14' - Reprodução/Playplus

Publicado 09/12/2022 21:45

Rio - Kerline Cardoso abriu o jogo sobre sua relação com os participantes de "A Fazenda 14". Em entrevista ao "Link Podcast", com Lucas Selfie, a ex-BBB foi questionada sobre os ex-colegas de confinamento que não faz questão de cumprimentar fora do programa e revelou que teve uma grande decepção com Ellen Cardoso, a Moranguinho, que foi eliminada na roça desta semana.

"Não faço questão de cumprimentar ninguém do grupo A. Não faço questão de ninguém", afirmou ela, que está confinada para as dinâmicas da final do reality show da RecordTV. "A única pessoa que eu até faria questão, até um determinado momento do jogo, mas, depois que eu saí, eu vi que era, meu Deus. A Moranguinho era a única pessoa que eu acreditava que tinha pelo menos, talvez um bom coração, ou algo do tipo", comentou.

A ex-peoa ainda deu detalhes de quais comportamentos da mulher de Naldo Benny a decepcionaram: "Mas depois que eu vi que ela ficava de leva e traz, distorcia as histórias, fofoqueira do caramba, eu: 'Ah, quer saber?' Aí, pronto, é isso", finalizou Kerline.