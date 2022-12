Ferrugem faz revelações sexuais durante o Lady Night - Reprodução de vídeo / Multishow

Publicado 13/12/2022 10:57 | Atualizado 13/12/2022 10:58

Rio - Ferrugem, de 34 anos, fez algumas revelações íntimas durante o "Lady Night", comandado por Tatá Werneck, no Multishow. No quadro "Chora Cuíca", com perguntas de duplo sentido, o cantor contou que já fez sexo grupal, abriu o jogo sobre o tamanho de seu órgão sexual e ainda admitiu que já broxou na hora H.

"Você gosta de – em 1930, sua mulher não fica bolada comigo -, você gostava de um show solo ou de Companhia do Pagode?", perguntou Tatá, se referindo a sexo grupal ou solo. "Cara, quando eu era mais novo, era Companhia do Pagode toda hora", afirmou ele. Tatá, então, disse que sempre "trabalhou solo". Ferrugem reagiu: "É melhor, né? A gente amadurece. (…) Não vale a pena. Eu penso que, hoje, todos os pockets shows que eu faço, no meu palco, lá em casa, são muito melhores e mais significativos pra mim. Tem energia que a gente não merece carregar".

Durante o quadro, o cantor também brincou ao comentar o tamanho de seu órgão sexual. "Você começa o churrasco apresentando a sua linguiça? Como um grande brinde?", quis saber a apresentadora. "Com certeza, não como um grande brinde, como um brinde… O finíssimo, né?", comentou ele, aos risos. "Não tem como ter essa voz e uma p*roca enorme, né?", destacou Tatá, em outro momento.

Quando o assunto foi falhar na hora do sexo, Ferrugem entregou que já broxou. "Já falhei e disse: 'desculpa, o problema sou eu', como também já fui rápido demais e falei: 'a culpa é sua, porque você é muito gostosa'", frisou.

