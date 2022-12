Yara Charry - Sergio Baia / Divulgação

Yara Charry Sergio Baia / Divulgação

Publicado 19/12/2022 05:00

Rio - A atriz Yara Charry está de volta às novelas, após quatro anos, em "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, exibida no Globoplay. Na trama, a artista de 25 anos dá vida à Joy, uma personagem cheia de nuances e que sofreu algum tipo de trauma na adolescência. Há algumas especulações sobre o mistério envolvendo a gerente administrativa no folhetim: tem quem acredite que ela tem personalidade borderline, já outros apontam que a jovem é soropositiva. Yara confirma que sabe os rumos que a personagem vai tomar, mas não dá nenhum spoiler. "Claro que sei. Mas isso as pessoas só vão descobrir assistindo", diverte-se.

Apesar de manter o segredo guardado a sete chaves, a atriz abre o jogo e revela se gostaria de interpretar uma portadora de HIV. "Gostaria de representar ou contar história de uma pessoa com qualquer tipo de doença, seja ela soropositiva, com câncer, personalidade borderline. Nosso trabalho como ator é esse: contar histórias. E é muito importante trazer temas como esses para às novelas, se for o caso, porque ele é real, Acontece na vida de algumas pessoas", afirma.

A artista ressalta que se entrega de corpo e alma para suas personagens e está disposta a mudar o visual por elas. "Com certeza. Sou muito dedicada ao meu trabalho. Eu empresto 100% do meu corpo para o personagem. Eu corto cabelo, perco peso, mudo qualquer característica para passar a mensagem desejada pela personagem. Sou super desapegada. Se me pedir pra raspar a cabeça, eu raspo", garante.

Yara ainda comenta a mudança de comportamento de Joy de acordo com as relações sociais. Em casa, a personagem é mais menina, no entanto, na empresa ela se mostra cheia de confiança e atitude. "Ela é cheia de nuances mesmo. Conforme vão passando os capítulos, ela vai revelando os motivos de alguns comportamentos. Tentei naturalizar ao máximo a Joy", frisa a atriz, que aponta suas semelhanças com a personagem. "Ela é pé no chão, dedicada, focada. Também sou assim".

Triangulo amoroso

Em "Todas as Flores", Joy mantém uma relação com Olavo (André Loddi), mas se envolve com Diego (Nicolas Prates). A atriz, então, fala sobre o triângulo amoroso e diz com quem ela deve ficar. "Olavo é uma pessoa que a Joy não se sente a vontade. Acho que Joy tem que estar com quem ela está se sentindo à vontade, e esse relacionamento dos dois é tóxico, vamos combinar. Existe uma 'forçação' entre eles, essa relação não são só flores. Então, eu espero que ela seja feliz", opina.

Carreira na música

Em paralelo à novela, Yara trabalha na criação de um EP com músicas autorais. "Esse projeto está andando. Estou tentando entender se consigo conciliar a música com a atuação. Tudo tem que ser feito com muita dedicação. Estou escrevendo as músicas do álbum, tendo reuniões, selecionando repertório. As pessoas vão conhecer mais a Yara neste trabalho, porque as canções são minhas, são meus sentimentos. Na novela, eu estou passando a mensagem de outra pessoa".

'Tenho um lado sensual'

Linda e sexy, Yara roubou a cena durante o prêmio Multishow, em outubro, ao usar um vestido preto nada básico. Nas costas, o look tinha transparência e deixava a calcinha fio-dental da atriz à mostra. "Esse vestido era lindo, né? Sempre gostei muito de moda. Se não fosse atriz, seria estilista. Fiz faculdade de moda. Nesse prêmio achei que valia a pena apostar em uma produção diferente", afirma ela, que se considera uma mulher sexy. "Acho que eu tenho esse lado meu sensual. No dia a dia, sou mais tranquila, visto roupas mais confortáveis. Quando tenho esse tipo de evento pra ir, como uma premiação, gosto de me vestir bem e de mostrar um pouco esse meu lado sensual".