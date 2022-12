Sheron Menezzes é a protagonista de 'Vai na Fé', nova novela da Rede Globo - Globo / João Miguel Júnior

Publicado 13/12/2022 21:10

Rio - Sheron Menezzes não esconde a ansiedade para a estreia de 'Vai Na Fé', próxima novela das 19h da TV Globo. Nesta terça-feira, a atriz de 39 anos compartilhou a primeira chamada de sua personagem, Sol, no Instagram e falou sobre a emoção de interpretar sua primeira protagonista na televisão em 20 anos de carreira.

fotogaleria

"Eu esperei vinte anos por esse momento… E agora meu coração não consegue caber no meu peito… Ele tá explodindo de amor e orgulho. Orgulho de mim. Orgulho de todos que me apoiaram, me incentivaram, que acreditaram!!!!! Orgulho de tudo que conquistei. Do tanto que batalhei… Esse momento é meu e é nosso!!!! Com vocês, a nossa Sol", escreveu a artista, na legenda da postagem.

Sheron estreou na televisão como a Júlia da novela "Esperança" (2002) na TV Globo. Prevista para ir ao ar no dia 16 de janeiro de 2023, "Vai Na Fé" também marca o retorno da atriz à Vênus Platinada após ela decidir não renovar o contrato fixo com a emissora, em novembro de 2020.

Escrita por Rosane Svartman, a substituta de "Cara e Coragem" segue a história de Sol (Sheron Menezzes), mulher de fé, mãe, guerreira, moradora de Piedade, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro, vendedora de quentinhas no Centro da cidade. Em determinado momento, a mocinha recebe um convite para trabalhar com Lui Lorenzo (José Loreto), um cantor pop e conquistador. Essa reviravolta na vida de Sol faz com que ela reencontre Benjamin (Samuel de Assis), sua paixão na juventude, e Theo (Emilio Dantas), de quem guarda más lembranças.

