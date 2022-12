Pelé é eliminado de A Fazenda 14, da Record TV - Reprodução de vídeo / Record TV

Pelé é eliminado de A Fazenda 14, da Record TVReprodução de vídeo / Record TV

Publicado 14/12/2022 09:36

Rio - Pelé Milflows, de 24 anos, foi eliminado do reality show "A Fazenda 14", da Record TV, na noite desta terça-feira. Em uma roça surpresa contra Bárbara Borges, Bia Miranda e Iran Malfitano, o peão levou a pior ao ter apenas 5,88% dos votos do público para permanecer no programa.

fotogaleria

Após o anúncio da eliminação, Adriane Galisteu agradeceu a participação de Pelé no reality rural. "Pelécito! Que legal que foi te conhecer, ver o seu jogo, o seu jeito. No começo, confesso que quando você pensou em desistir eu fiquei com um pouco de ranço. Eu falei: não, não é possível que esse peão está fazendo esse negócio comigo", comentou a apresentadora.

"Foi muito difícil, Dri. Mas graças a Deus eu cheguei entre os quatro finalistas. Eu não sabia que isso aqui poderia ser possível na minha vida", comentou o rapper. "Não só foi possível como você deu o nome. Você deu um show! Representou! Foi um peão assim, exemplar", elogiou Adriane.