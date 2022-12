Evelyn Castro é um dos destaques de ’Encantado´s’, da Globoplay - Andrea Rocha / Divulgação

Evelyn Castro é um dos destaques de ’Encantado´s’, da GloboplayAndrea Rocha / Divulgação

Publicado 29/12/2022 05:00

Rio - A atriz Evelyn Castro é uma das estrelas da série "Encantado's", do Globoplay. Na produção, ela interpreta Maria Augusta, uma suburbana casada com Eraldo (Luís Miranda), perua, fútil e que almeja ser uma influenciadora digital de sucesso. Assim como a personagem, a artista de 41 anos é adepta as redes sociais e se diverte criando seus conteúdos. "Adoro criar os vídeos de divulgação do meu trabalho, meme em cima de uma personagem, adoro uma dancinha. É importante porque aproxima mais o público da gente", acredita.

fotogaleria

Nascida e criada na Tijuca, na Zona Norte do Rio, Evelyn se sente representada pela obra, uma comédia que fala sobre relações de amizade, familiares e que tem um toque de folia, devido ao agito da quadra da escola de samba do grupo D, "Joia do Encantado". "Me trouxe um saudosismo gigante, dos bons dias e boa tarde de todo mundo que se conhece, das gargalhadas altas, do calor humano. Das famílias e suas festas e atritos. E do mercado local, claro", frisa.

Apesar da familiaridade, o processo de preparação para dar vida a Maria Augusto gerou incômodo na atriz. "Quase tudo incomodou e isso é bom, ajuda a gente a focar de outra forma na personagem. Estava fora da minha região de conforto. A construção foi feita observando influencers, como elas se apresentavam, as mais peruas... Tivemos um dia de vivência no calçadão de Cascadura e foi ótimo observar os componentes daquela escola, o orgulho, o amor em estar ali. Vimos as rainhas de bateria e musas... É claro, com ajuda da caracterização e figurino vira um combo completo".

O figurino da influenciadora digital, inclusive, é bem ousado. A atriz nega que tenha feito exercícios ou restringido a alimentação para usar as roupas justas e curtas da personagem. "Faço exercícios físicos pela minha saúde. Cada vez mais tenho me libertado de padrões. É uma luta interna aceitar minhas dobrinhas e gordurinhas, tenho tentado ser mais livre. Minha alimentação está normal. Não existe punição ou sofrimento".

Vida pessoal

O coração de Evelyn tem dono! A atriz namora o personal trainer Alysson Pires há três anos. Apesar da distância - ele mora em Belo Horizonte e ela no Rio -, os dois sempre dão um jeitinho de estar juntos. "É difícil demais. Mas damos sempre um jeito de estamos juntos. Esta é a família que escolhi, que amo", afirma. A artista ainda confessa que os dois tem planos de subir ao altar. "Pensamos sim. Torçam pela gente! Morar na mesma cidade já seria lindo", diverte-se.

Mamãe de Juan, de 8 anos, Evelyn também se derrete pelo filho. "Sempre quis ser mãe de menino, Deus foi bom demais! Ele veio que veio, é um super parceiro. Aprendo demais com ele, sou outra mulher depois de ser mãe de Juan. É minha vidinha. Juan me traz mais alegria, quando estamos juntos, estou em paz".

'Bonita e analisada'

Evelyn conta que mantém alguns cuidados de beleza, mas sem exageros. "Faço coisas que amo. Não sou uma mulher extremamente vaidosa, hoje cuido mais da pele. Uso filtro, hidratante, não durmo de maquiagem de jeito nenhum. E procuro ser uma pessoa que ri, eu amo rir. Acho que isso reflete. Ah, e faço análise. Sou uma pessoa bonita e analisada", brinca.