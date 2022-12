Nelson Freitas - Ricardo Fasanello / Divulgação

Publicado 21/12/2022 05:00

Rio - Nelson Freitas é mesmo versátil! O ator de 60 anos está em dose dupla nas telinhas com o filme "Eike Tudo ou Nada", em que vive o empresário Eike Batista, disponível na Netflix; e na série "Jogo da Corrupção", do Amazon Prime, interpretando três presidentes: Castelo Branco, Ernesto Geisel e Emílio Garrastazu Médice. Com 40 anos de carreira, o paulista ainda comanda seu canal no Youtube e o podcast "Embaralha e dá de novo", com André Dessandes e a Fernanda Loureiro. O artista dá detalhes sobre os trabalhos, fala sobre viver 'personagens da vida real' completamente diferentes e revela os planos para 2023.

Em "Eike Tudo ou Nada", Nelson interpreta o ex-bilionário Eike Batista. "Foi um desafio e tanto, sobretudo, porque ele não é uma criação aleatória, ele está aí. É uma interpretação de um personagem que é contemporâneo e não dá para inventar muito. É uma personalidade controversa e rica, não só pelo que acumulou financeiramente, mas pelo que ele viveu. Minha posição é fio da navalha… Foram dois meses de preparação e me debrucei em uma quantidade imensa de vídeos e entrevistas que tínhamos à disposição. Procuramos fugir do estereótipo da imitação ou qualquer coisa que transparecesse isso", destaca.

Já em "Jogo da Corrupção", disponível no Amazon Prime, Nelson interpreta três presidentes do Brasil e conta uma curiosidade envolvendo a série. "Eu, a princípio, havia feito testes para o personagem principal, o João Havelange, mas a produção optou pelo Albano Jerónimo, pois o ator representava várias idades ao longo da série, além de ter a altura e características físicas do João. É um tremendo ator", explica.

"Mas, o Armando Bó gostou do meu teste e me convidou para essa participação. Achei bacana fazer parte dessa produção, que foi uma das maiores que já passaram pela capital uruguaia. Estávamos no meio da segunda onda da pandemia e foi um esforço enorme manejar centenas de profissionais de vários países com duas frentes de filmagem por Montevidéu. Foi muito gratificante ter feito o trabalho, a equipe e elenco foram sensacionais e apesar das restrições sanitárias, a convivência que tivemos foi extraordinária", completa.

Nelson também marca presença no universo online. Em seu canal do Youtube, ele compartilha com os fãs reflexões, entrevistas, conteúdos musicais e até de viagens. "Cheguei já tarde nesse universo online e no meio de uma pandemia. Pensei em como poderia levar para o público que gosta do que eu faço algum tipo de conteúdo que trouxesse leveza e motivação. Comecei cantando e falando sobre música. Fizemos o quadro 'Pessoas incríveis e extraordinárias', que foi muito bem aceito, em que conversei com famosos e anônimos que passaram por situações limite e conseguiram a força e a resiliência para dar a volta por cima", analisa.

"Passaram por lá os atores e meus amigos Felipe Camargo, André Ramiro e Raul Gazolla, entre outros. Com esse quadro, quis motivar pessoas e mostrar exemplos de quem superou grandes dificuldades. Aí veio o podcast 'Embaralha e dá de novo', que faço com o André Dessandes e a Fernanda Loureiro".

Curtição em família e planos para 2023

Nelson vibra com a chegada das festas de fim de ano e planeja reunir a família. "Vamos passar o Natal em Londrina, cidade da Cris, minha companheira, porque a família aumentou e estamos mega felizes. Nasceu a Zazá, filha da nossa mais nova, a Paulinha, e vamos estar junto da bisavó, minha querida sogra, e celebrar e agradecer em família a chegada desse anjinho tão lindo. O ano novo vai ser aqui, no Rio mesmo, mas com Zazá, claro", comenta.

Após um ano intenso de trabalho, o ator revela seus planos para 2023. "Os planos são continuar de pé e caminhando com confiança e alegria, porque, como disse no último vídeo do canal, 'só existem dois eventos importantes na nossa vida, o que a gente vem e o que a gente vai… Aproveitar o intervalo entre os dois é desfrutar o presente. O presente de Deus'", reflete.