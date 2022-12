Após 18 anos, Fernanda Lima encerra contrato com TV Globo - Reprodução / Instagram

Publicado 15/12/2022 09:07 | Atualizado 15/12/2022 09:12

Rio - A apresentadora Fernanda Lima, de 45 anos, não terá seu contrato renovado pela TV Globo em 2023. Após 18 anos na empresa, a artista afirmou que pretende aproveitar seu tempo livre para aprofundar os estudos, e admitiu que sentirá saudade dos programas que apresentou na emissora.

"Não sei o que será do futuro, eu quero deixar um pouco livre, quero estudar um pouco. Também o meu contrato com a Globo encerra em janeiro. Então, vem aí um mundo mais livre, onde eu, provavelmente, não vou estar contratada", contou ao colunista Gabriel Perline, do site IG Gente.

Durante seu período final na empresa, Fernanda apresentou o programa "Bem Juntinhos", ao lado do marido, Rodrigo Hilbert, no canal GNT e ainda comandou os sucessos "Amor e Sexo" e "Superstar".

"É uma segurança que a gente tem muito grande, aonde eu pude criar o maior projeto da minha vida, que foi o 'Amor & Sexo'. Então, é claro que a gente fica: 'Nossa, vou ficar um pouco órfã'", desabafou sobre a saída da emissora.

Por fim, a apresentadora afirmou estar animada com o novo desafio, ainda desconhecido, que enfrentará a partir de agora. "Ao mesmo tempo, dá uma sensação de liberdade, de que novas coisas vão acontecer. Durante todo esse processo, fui muitas vezes procurada, assediada. Então, é legal saber que eu vou poder olhar para outros projetos e, talvez, aceitar outras coisas", concluiu.