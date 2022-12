Sabrina Sato e Pabllo Vittar - Reprodução de vídeo / Twitter

Sabrina Sato e Pabllo Vittar Reprodução de vídeo / Twitter

Publicado 15/12/2022 11:02

Rio - Sabrina Sato, de 41 anos, revelou que sente tesão em Pabllo Vittar, de 29 anos, durante o programa "Saia Justa", do GNT, na noite desta quarta-feira. A apresentadora explicou que consegue sentir o poder da cantora durante suas apresentações musicais e isso a deixa animada.

fotogaleria

"Ver a Pabllo no palco me dá tesão. Todo mundo que a vê no palco sente o poder dela e isso dá tesão", afirmou a noiva de Duda Nagle.

A drag queen, então, opinou sobre energia erótica e sexual: "Quando você é uma mulher ou um homem que tem uma energia bem presente e sabe se relacionar com ela, as outas pessoas podem ficar com medo da sua autoestima elevada, de saber que você é confiante...isso assusta".

.@pabllovittar: "Quando você é uma mulher ou um homem que tem uma energia sexual elevada, você pode assustar a outra pessoa" #SaiaJustaNoGNT pic.twitter.com/CqzvgrhGve — Canal GNT (@canalgnt) December 15, 2022

Em outro momento da atração, Sabrina afirmou que não se sente maravilhosa a todo momento. "Quando estou trabalhando muito, chego em casa e não me acho sexy", admitiu.