Publicado 26/12/2022 06:00

Rio - A televisão brasileira esteve a todo vapor em 2022! Ao longo do ano, a nostalgia ganhou espaço na programação com o remake de "Pantanal", na TV Globo, e o resgate do quadro "Vai Dar Namoro", na RecordTV. Além disso, a Vênus Platinada continuou a mexer em seu quadro de apresentadores, ao mesmo tempo em que apostou alto no setor de dramaturgia. Já os realities enfrentaram dificuldades para agradar o público, que teve de se despedir de grandes nomes como o apresentador Jô Soares. Relembre as cenas mais importantes do ano:

BBB 22: A 22ª edição do 'Big Brother Brasil' foi marcada pela estreia de Tadeu Schmidt como o novo apresentador do reality show da TV Globo, após a saída de Tiago Leifert da emissora. O jornalista agradou o público com seu carisma e fez sucesso nas redes pelos discursos de eliminação afiados. Depois do forte cancelamento na edição anterior, o clima de "paz e amor" reinou no programa nas primeiras semanas, liderado por Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, que deixou a atração ao estrear o botão de desistência. Após um embate morno contra Jade Picon, foi Arthur Aguiar que levou o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa, na maior votação de uma final na história do 'BBB', conquistando 68,96% dos 751,3 milhões de votos.

A Fazenda 14: Novamente com Adriane Galisteu no comando, 'A Fazenda 14' trouxe uma edição recheada de mais confusões dentro e fora do reality show da RecordTV. Deolane Bezerra colecionou frases polêmicas e protagonizou discussões com diversos participantes, principalmente contra as rivais Deborah Albuquerque e Bárbara Borges. A ex-paquita chegou a ser eliminada em uma roça falsa e seu retorno causou a desistência da viúva de MC Kevin e de Pétala Barreiros. A temporada ainda contou com uma briga física entre Tiago Ramos, o ex-padrasto de Neymar, e Shayan Haghbin, que acabaram sendo expulsos do programa pela conduta violenta. No último dia 16, Bárbara foi consagrada como a vencedora da competição, com 61,41% dos votos.

Pantanal: Sucesso de audiência no horário nobre, a novela 'Pantanal', remake do folhetim exibido originalmente pela extinta TV Manchete, em 1990, conquistou o coração dos telespectadores e internautas em 2022. O autor Bruno Luperi assumiu a responsabilidade de adaptar o texto do avô, Benedito Ruy Barbosa. A trama consagrou artistas já renomados como Marcos Palmeira, José Loreto e Dira Paes, além de alavancar a carreiras de outros nomes menos conhecidos do grande público como Isabel Teixeira, Guito, Bella Campos e Alanis Guillen, que interpretou a icônica Juma Marruá.

Jade Picon agora é atriz: A polêmica que agitou as redes sociais ao longo do ano foi a escalação de Jade Picon como a Chiara de "Travessia", novela de Gloria Perez que substituiu 'Pantanal' na faixa das 21h. Internautas fizeram coro com a classe artística ao criticar a decisão da TV Globo de colocar a ex-participante do 'BBB 22' em um papel de destaque no horário nobre. O principal motivo era a falta de registro profissional e de experiência de Jade à frente das câmeras. Apesar da repercussão negativa, a emissora manteve a decisão e a influenciadora digital fez sua estreia como atriz. Atualmente, ela faz par romântico de Chay Suede no folhetim. Lucy Alves e Rômulo Estrela completam o elenco como os mocinhos da trama.

Todas As Flores: A Globo decidiu investir pesado em sua dramaturgia e inovou ao lançar "Todas As Flores" no Globoplay, em outubro, poucos dias após a estreia de "Travessia" na TV aberta. É a primeira vez que a emissora exibe duas produções com peso de "novela das 21h" simultaneamente. O lançamento dos últimos episódios da primeira parte do folhetim chegaram a causar instabilidades no serviço de streaming pelo alto número de acessos. Escrita por João Emanuel Carneiro, 'Todas as Flores' traz elenco formado por Sophie Charlotte, Letícia Colin, Regina Casé e Humberto Carrão, entre outros artistas de destaque.

Mais troca-troca: O quadro de apresentadores da Globo voltou a sofrer alterações depois de mudanças marcantes no ano passado. Em julho, Fátima Bernardes apresentou o "Encontro" pela última vez, passando o bastão para Patrícia Poeta e Manoel Soares, antes de assumir o comando do "The Voice Brasil". A atração matinal também ganhou um novo horário e começou a ser exibida antes do "Mais Você", com Ana Maria Braga, nas chamadas "Super Manhãs". Enquanto isso, Maria Beltrão, Thiago Oliveira e Rita Batista se juntaram a Talitha Morete no "É de Casa", após Ana Furtado e André Marques encerrarem seus contratos com o canal.

Cantadas na TV: Rodrigo Faro fez a alegria do povo ao lançar uma nova edição do quadro "Vai Dar Namoro" no programa "Hora do Faro", da RecordTV. A atração teve seu retorno às telinhas em abril deste ano, seguindo o mesmo formato que foi sensação entre 2008 e 2013 no "O Melhor do Brasil". As cantadas inusitadas que homens e mulheres trocaram na brincadeira ganharam ainda mais repercussão nas redes sociais com os vídeos do youtuber Casimiro reagindo a elas. Ao longo do ano, o apresentador ainda seguiu a tradição de se fantasiar como algum artista no "Dança Gatinho", indo de Justin Bieber a Shakira.

Eleições: Os candidatos aos cargos de governador e presidente de República passaram por emissoras como Band, Record, CNN Brasil e SBT para os debates no período eleitoral deste ano. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) superou Jair Bolsonaro (PL) e foi eleito para o Palácio do Planalto em disputa no segundo turno, com 50,9% dos votos. Durante a cobertura da apuração das urnas, em outubro, William Bonner virou meme na internet, após abrir uma latinha de água com gás, que o público confundiu com cerveja.

Luto na telinha: Infelizmente, 2022 também foi o ano de dizer adeus a diversas personalidades que deixaram sua marca na televisão brasileira, como as atrizes Cláudia Jimenez e Marilu Bueno, os atores Milton Gonçalves e Roberto Guilherme, e a jornalista Susana Naspolini. A morte de Jô Soares, aos 84 anos, foi um dos acontecimentos que abalou o país, rendendo homenagens da Rede Bandeirantes, do SBT, da TV Cultura e da Globo.