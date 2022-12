Especial ’Roberto Carlos: Como é grande o meu amor por você’ vai ao ar na TV Globo após a novela ’Travessia’ - Divulgação / TV Globo

Especial ’Roberto Carlos: Como é grande o meu amor por você’ vai ao ar na TV Globo após a novela ’Travessia’Divulgação / TV Globo

Publicado 23/12/2022 07:00

Rio - O especial "Roberto Carlos: Como é grande o meu amor por você" vai ao ar esta noite na TV Globo, renovando uma tradição de mais de 40 anos. Este ano, o Rei dividirá o palco com a atriz Lucy Alves, protagonista da novela "Travessia", as irmãs Maiara e Maraisa, e o grupo Raça Negra. Além disso, a atriz Bruna Griphao e os influenciadores John Drops, Vitor diCastro e Patrícia Ramos vão compartilhar seus olhares sobre o espetáculo e a relação de cada um com a obra do Rei. Na plateia, três mil e trezentos fãs acompanham o espetáculo, cantando um repertório que transborda romantismo e inclui canções como "Emoções", "Como é grande o meu amor por você", "Medo bobo", "Além do Horizonte" e "É tarde demais".

fotogaleria

"Acho que estou terminando o ano da melhor maneira possível. Não tenho do que reclamar de 2022. Foi um ano muito bom para mim, profissionalmente e pessoalmente, mas fechar participando do especial Roberto Carlos é demais, né, gente? Quando ele me convidou, ‘eu zerei a vida’, foi a primeira coisa que eu falei!", comemora Lucy Ramos, que vai cantar “De volta pro meu aconchego” e “Como vai você” com o ídolo.

"Acho que é um marco por tudo o que ele representa, estar ao lado de um cara que foi precursor de tantos movimentos musicais, tão importante para a nossa história da música, um artista que inspira por ser compositor, por estar na ativa até hoje, por embalar nossa vida com tantas canções, com esse romantismo, ele é demais. Eu estou muito, muito, muito feliz, agradecida a papai do céu, realmente, de estar aqui só com pessoas maravilhosas e com Roberto Carlos", completa a protagonista de "Travessia".

A sertaneja Maiara se emociona ao relembrar a primeira vez em que foi a um show de Roberto. "Eu tinha 13 anos de idade, fui muito bem recebida, vi o carinho que ele tem pelos fãs, lembro que ele me deu uma rosa nesse dia, então eu vi o amor puro ali. Ele é uma referência muito grande como artista, uma grande inspiração. Só tenho a agradecer. Eu vivi esse momento, aos 13, com a minha mãe, e saber que ela está aí também, hoje, presenciando isso, só tenho gratidão. Ele é incrível, maravilhoso, uma energia maravilhosa", afirma.

Dupla e irmã de Maiara, Maraisa acredita que cantar com o Rei é o "sonho de todo artista". "Não consigo nem explicar em palavras isso. Acho que é o sonho de todo artista. Desde criancinha a gente sempre foi muito fã, tivemos uma oportunidade, quando muito novas, de encontrar Roberto em um show e profetizamos que um dia nós cantaríamos juntos. Ele disse: ‘Vocês vão, sim!’. Então, passados 20 anos, esse grande momento está acontecendo em um momento muito lindo da nossa carreira. Veio para coroar o finalzão de ano, em um 2022 de muitas conquistas", comemora a cantora, que ao lado de Maiara, vai interpretar com o Rei as canções “Medo bobo” e “Eu te amo, te amo, te amo”.

Homenagem

Este ano, o especial de Roberto Carlos acontece em meio a recente perda de um grande parceiro do Rei: Erasmo Carlos. O Tremendão morreu no dia 22 de novembro, vítima de um quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea. Para homenageá-lo, Roberto Carlos cantou a canção “Amigo”.