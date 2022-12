Lucy Alves dá vida à Brisa em Travessia - Fabio Rocha / TV Globo

Lucy Alves dá vida à Brisa em TravessiaFabio Rocha / TV Globo

Publicado 18/12/2022 05:00

Rio - Lucy Alves, de 36 anos, é uma nordestina arretada! A artista arrasa como cantora, compositora, instrumentista e também atriz. A paraibana tem brilhado como Brisa, em "Travessia", da TV Globo, e vibra com o bom ano profissional Lucy fala sobre os grandes acontecimentos de 2022, entre eles dividir os vocais com Roberto Carlos no especial de final de ano do Rei, conta seus segredos de beleza e brinca ao falar sobre os rumos de sua personagem no folhetim de Gloria Perez após ela passar por poucas e boas.

Brisa viu sua vida sofrer uma verdadeira reviravolta após ser vítima de uma deepfake e parar na cadeia ao ser associada a uma sequestradora de bebês. Logo em seguida, ela descobriu que o noivo, Ary (Chay Suede) estava envolvido com Chiara (Jade Picon), e agora, além de estar à procura de um emprego na Cidade Maravilhosa, disputa a guarda do filho Tonho (Vicente Alvite) com o arquiteto na Justiça. Mas ao que tudo indica, o bom momento da personagem chegará.

"Esperamos que sim! Mas como toda heroína, terá muita coisa para atravessar ainda. Brisa sofre para vencer. Mas sinto que a bonança virá… espero as alvíssaras ansiosa! Ôh Glória", torce Lucy. E não falta muito para a maranhense viver um momento pra lá de especial. É que ela será surpreendida por Otto (Romulo Estrela) com um pedido de casamento no capítulo previsto para ir ao ar no dia 31 deste mês.

Batalhadora e resiliente, a personagem conquistou o público. Com isso, Lucy sente o amor dos telespectadores nas ruas. "As pessoas me tratam com muito carinho e veem a novela bastante! Esse horário é muito assistido. E a Brisa já é uma ilustre 'conhecida' de geral. Eu fico feliz", destaca a atriz, que aponta suas semelhanças com a afilhada de Creusa (Luci Pereira). "Acho que perseguimos nossos desejos e sonhos com muita voracidade, sem medo do amanhã e enaltecendo o hoje".

Paraibana, Lucy precisou se aprofundar na cultura do Maranhão para interpretar Brisa, já que a personagem dança tambor de criola e conhece bem as lendas do estado. "Não conhecia essa cultura incrível tão de perto, não. É uma cultura muito rica e cheia de misticismo. Tive a grata experiência junto a coreiras e caiçaras da região onde estivemos para melhor absorver seus costumes e tradições. Mas ainda gostaria de mergulhar mais. O Maranhão é diverso demais", admite a artista.

Com a novela, a atriz também tem conhecido mais sobre a era digital e nega ter sido foi vítima de fake news, crimes virtuais, como sua personagem. "Nunca vivi isso na pele desta forma. É muito agressivo, pois é invasivo e sua vida de uma hora para outra pode virar de ponta cabeça. Estamos aprendendo como lidar com esse novo mundo e essa nova era em que vivemos. A novela traz essas lições. Estou aprendendo muito".

'Conquistas e colheitas'



Neste ano, Lucy lançou um álbum, é protagonista da novela das 21h, dividiu os vocais com Claudia Leitte, Juliette e até com o Rei Roberto Carlos. É que ela é uma das estrelas do especial do cantor, que será exibido no dia 23 de dezembro, na TV Globo. "Esse ano foi estupendo! Muitas conquistas e colheitas! Estou muito feliz e radiante. É bom ter êxito com algo que se ama. Continuo produzindo e construindo. Meu maior prazer será um dia, lá na frente, olhar para tudo isso e me orgulhar de ter feito tudo o que quis com amor".

E por falar em música, a cantora fala sobre os planos nesta área. "Estamos constantemente produzindo músicas e concebendo um novo álbum. Fazer música alimenta minha alma. Meu lado compositora vem gritando cada vez mais e quero logo logo botar meu mais novo show na estrada", admite.

Os planos de maternidade, no entanto, ficam para depois. "Tenho muita (vontade se der mãe). Na hora que tiver de ser, será!", pontua Lucy.



Beleza e boa forma

Além do talento, Lucy também chama a atenção do público por sua beleza e boa forma. "Tenho cuidado cada vez mais de mim e me amado cada vez mais. Estou tendo cuidado com minha pele e meu corpo no geral, que é meu templo. Eu sou feliz comigo, de verdade. Estar feliz nesse momento de vida me deixa mais bela por fora também, sem dúvidas", acredita.