Sucesso no TikTok, dona Eleni vira ’Repórter Por Um Dia do Fantástico’Reprodução

Publicado 19/12/2022 08:56 | Atualizado 19/12/2022 08:56

Rio - Se você usa o TikTok com certeza já passou por algum vídeo da Dona Eleni te convidando a almoçar com "arroz soltinho" e "feijãozinho desmanchando". A cozinheira do interior de São Paulo é um verdadeiro fenômeno na rede social de vídeos rápidos, onde acumula mais de 2.6 milhões de seguidores. E parece que o sucesso está furando a bolha, já que neste domingo Dona Eleni virou "Repórter Por Um Dia do 'Fantástico'".

Na atração deste domingo, dona Eleni foi convidada a desvendar o segredo por trás de um dos pratos mais queridos pelos brasileiros: o frango assado. Durante o programa, Eleni mostrou os bastidores de como faz os seus vídeos para o TikTok e comentou como surgiu o bordão "tem salada, mas eu não vou querer".

"Eu adoro salada! Esse foi um bordão que pegou porque um dia eu fiz um filé à parmegiana, olhei e não cabia salada no prato. Aí eu olhei e falei: ‘”Tem salada, gente, mas eu não vou querer a salada hoje'", revelou a influenciadora digital.

Danilo Moretti, filho de Eleni, precisou ajudar a mãe e virou uma espécie de empresário após tanto sucesso. "Virei uma espécie de empresário. Tem muito trabalho, muitas empresas procurando ela para trabalhar. Está muito legal", afirmou.

A participação de Dona Eleni no "Fantástico" deu o que falar nas redes sociais. "Não acredito que a dona Eleni do 'arroz soltinho' e do 'feijão desmanchando' está no Fantástico. Venceu na vida. O ícone da gastronomia brasileira agora é global", disse uma pessoa. "Dona Eleni você sabe que venceu", comentou outro internauta. "Dona Eleni no Fantástico. Eu amo essa mulher. Na minha cabeça ela é minha avó", disparou outra telespectadora.