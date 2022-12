Simone Mendes abriu o coração sobre fim da dupla com Simaria - Reprodução/Globo

Simone Mendes abriu o coração sobre fim da dupla com Simaria Reprodução/Globo

Publicado 19/12/2022 12:47

Rio - Durante entrevista ao "Fantástico" no último domingo, Simone Mendes comentou os problemas psicológicos enfrentados após a separação da dupla que formava com a irmã Simaria. A cantora segue em carreira solo e gravou seu primeiro DVD, intitulado Cintilante, na última semana.

fotogaleria "Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, comparada a perda do meu pai. Fiquei muitos dias sem dormir… crises de ansiedade. Foi muito difícil. É muito diferente você conviver muitos anos ao lado de uma pessoa e de repente tudo muda porque o ciclo se encerrou", desabafou.

Simone garantiu que não pensou em encerrar a carreira musical. "Nesse momento onde aconteceu de fato o fim do ciclo da dupla, algo no meu coração disse: 'Continue fazendo o que você ama fazer, que é cantar'. Veio uma força dentro do meu coração. Eu venho descobrindo uma Simone muito forte, muito apaixonada pelo que faz", afirmou.



A cantora ainda reafirmou o sentimento por Simaria. "É um amor que não cabe na alma, no peito. É uma das peças mais importantes da minha vida, minha irmã."