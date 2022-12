Fernanda Montenegro deixa a TV Globo após 41 anos - Andy Santana / AgNews

Fernanda Montenegro deixa a TV Globo após 41 anosAndy Santana / AgNews

Publicado 20/12/2022 08:01

Rio - A atriz Fernanda Montenegro, de 93 anos, encerrou seu contrato com a TV Globo após 41 anos. A veterana decidiu focar no cinema e no teatro. De acordo com o colunista Lauro Jardim, de "O Globo", com o fim do vínculo, Fernanda também ficará fora do elenco da novela "Terra Vermelha", de Walcyr Carrasco, para a qual a artista já estava começando a se preparar. O folhetim vai substituir "Travessia" no horário nobre.

A previsão de estreia de "Terra Vermelha" é para o primeiro semestre de 2023. Segundo a "Veja", Susana Vieira ficará com o papel que seria de Fernanda. Mas isso não significa que a atriz vai se aposentar. Ela encerrou recentemente as gravações do longa "Dona Vitória", em que atua com Linn da Quebrada. Fernanda também está no elenco de "Ainda Estou Aqui", filme inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva.

Fernanda Montenegro já atou na Globo no ano de estreia da emissora, em 1965, mas só foi contratada em 1981, quando fez parte do elenco de "Baila Comigo", folhetim de Manoel Carlos. Em 1983, a atriz fez um de seus maiores trabalhos, a personagem Charlô de "Guerra dos Sexos".

A veterana também tem no currículo novelas como "Cambalacho" (1986), "Renascer" (1993), "Belíssima" (2005), "Passione" (2010) e "O Outro Lado do Paraíso" (2017). Fernanda Montenegro participou de mais de 30 produções, entre novelas, minisséries e especiais. Ela chegou a ganhar o Emmy de "melhor atriz" pelo seriado "Doce de Mãe" (2012).