Publicado 20/12/2022 15:15

Rio - A TV Aparecida preparou uma programação especial para este de Fim de Ano. Além de todos os programas fixos de sua grade - com exibições inéditas -, especiais foram produzidos com a temática de Natal e Ano Novo. Musicais, infantil, missas especiais, amigo secreto, convidados famosos e todo o elenco da emissora farão parte desta festa.

A abertura da programação especial de Fim de Ano do canal teve início na segunda-feira, 12, com a Novena de Natal, transmitida durante os dias da semana, sempre às 19h, seguindo até o dia 22.



Entre os destaques das exibições natalinas, no sábado, 24, às 10h, o "Sábado no Santuário" vai mostrar, ao vivo, toda a movimentação do Santuário Nacional de Aparecida e terá um amigo secreto entre os apresentadores e convidados.

Às 15h, o "Sábado com Maria" recebe os tenores Thiago Arancam e Jean William, além da cantora Lia Lira. No mesmo dia, às 18h, será transmitida a tradicional Missa do Galo, diretamente do Vaticano, em Roma.



E entre os programas em comemoração à virada do ano, o destaque para o dia 29, às 20h30 é o especial "A Igreja Canta a Fraternidade", no qual Padre Zezinho recebe convidados como os padres Camilo Junior e José Luís Queimado, Irmão Alan Patrick Zuccherato, Bruno Faglioni (vocalista do Rosas de Saron) e o Grupo Ir ao Povo.

Confira a programação:

20/12 (terça-feira)

20h: Luar do Sertão - Especial de Natal

Convidado: Grupo de Música Raiz do Conservatório de Tatuí.



21/12 (quarta-feira)

20h35: Quarta Show - Especial de Natal



22/12 (quinta-feira)

20h: Bênção da Noite - Especial de Natal

21h30: Saúde e Fé - Especial de Natal



23/12 (sexta-feira)

7h35: Bênção da Manhã - Especial de Natal

10h: Família dos Devotos - Especial de Natal

13h30: Faça Você Mesmo - Especial de Natal

15h40: Santa Receita - Especial de Natal



19h30: Fortes na Fé Musical - Especial de Natal

O especial destaca a vivência da comunidade e a celebração do nascimento do menino Jesus na noite de Natal, trazendo uma apresentação com belas canções temáticas interpretadas nas vozes dos Missionários Redentoristas.



24/12 (sábado)

10h: Sábado no Santuário - Especial de Natal

Padre Reinaldo Beijamim, Irmão Alan Zuccherato e Camila Morais comandam o especial natalino, que terá entre as atrações um amigo secreto com os apresentadores e convidados, e musicais.



13h30: Conectados pela Fé - Especial de Natal



15h: Sábado com Maria - Especial de Natal

Padre Antonio Maria e Dani Espíndola recebem no especial natalino os tenores Thiago Arancam e Jean William, além da cantora Lia Lira.



16h15: Em Comunhão

16h50: Ofício de Nossa Senhora

17h20: Fortes na Fé

18h: Missa de Galo, direto do Vaticano, em Roma



19h30: Devotos Mirins Show - Especial de Natal

Tjolinho e sua turma tem um mistério para resolver na noite de Natal. Algumas imagens desapareceram do presépio, incluindo o menino Jesus. Assim, a turminha se junta para encontrar as peças e salvar o Natal na Vila. O especial também revelará muitas novidades da 2ª temporada do Devotos Mirins Show.



20h: Missa do Galo, direto da Basílica do Santuário Nacional

21h30: Coral de Natal da Arquidiocese de Aparecida



23h: Especial "Na Casa da Mãe"

Gravado na Capela São José, o especial tem por objetivo traduzir a essência do Santuário. É um mix com músicas, reflexões, orações e agradecimentos a Nossa Senhora Aparecida, com participações de apresentadores da TV Aparecida, como Mariangela Zan, Irmã Custódia Cardoso e Jéssica Fernandes, bem como dos Missionários Redentoristas Irmão Alan Patrick, padres Camilo Júnior, José Luís Queimado, José Ulysses da Silva, Mauro Vilela e Eduardo Catalfo.



25/12 (domingo)

8h: Missa de Natal - Direto do Santuário Nacional



9h: Terra da Padroeira - Especial de Natal

Kleber Oliveira e Menino da Porteira recebem as duplas Carreiro e Capataz, Cacique e Pajé e do cantor Zé Henrique.



13h: Sabor de Vida - Especial de Natal

Padre Chef e Bianca Láua trazem um especial com muitas receitas direto da cidade de Penedo (RJ).



14h30: Bênção Urbi Et Orbi, direto do Vaticano, em Roma



15h: Cine Família

"O Jardim da Fé", filme inédito na TV Aparecida



26/12 (segunda-feira)

19h30: Aparecida Sertaneja - Especial Ano Novo

Atrações: Frank Aguiar, Jayne, Liv Moraes, Eliana de Lima, dupla Aninha Mendes e Patrícia.



27/12 (terça-feira)

19h30: Luar do Sertão - Especial Ano Novo

Convidados: Fulô de Mandacaru



28/12 (quarta-feira)

20h: Quarta Show - Especial Ano Novo



29/12 (quinta-feira)

19h30: Bênção da Noite - Especial Ano Novo



20h30: A Igreja Canta a Fraternidade - Especial Padre Zezinho

Padre Zezinho receberá convidados e através de músicas, das artes e do lúdico falará sobre a doutrina social da Igreja, retratando a vida na periferia, um bairro de classe média e suas diferenças. Participações: Padre Camilo Junior, Padre José Luís Queimado, Irmão Alan Patrick Zuccherato, Grupo Ir ao Povo, Bruno Faglioni (vocalista do Rosas de Saron), Pedro Ivo, Erlison Galvão, Gabi Calhau, Thatá Rodrigues, Seminaristas Dehonianos da Congregação do Padre Zezinho e músicos do Santuário Nacional.



30/12 (sexta-feira)

7h45: Bênção da Manhã - Especial Ano Novo

10h: Família dos Devotos - Especial de Ano Novo

13h30: Faça Você Mesmo - Especial Ano Novo

15h40: Santa Receita - Especial Ano Novo

19h30: Coração Restaurado - Especial Ano Novo



31/12 (sábado)

10h: Sábado no Santuário - Especial Ano Novo

13h30: Conectados pela Fé - Especial Ano Novo



15h: Sábado com Maria - Especial Ano Novo

Para o último programa do ano, Padre Antonio Maria e Dani Espíndola recebem Sarajane, cantora e compositora baiana, e Maria Alcina, cantora de hits como “Alô, alô” e “Kid Cavaquinho”.



17h50: Especial CNBB 70 anos - Comunhão, participação e missão

20h: Missa de Ano Novo - Direto do Santuário Nacional



21h30: De Papo com Amanda Françozo - Especial Ano Novo

Convidados: Adryana Ribeiro, Ivy Moraes, Salgadinho, Daniel Del Sarto, Gilliard, Sylvio Marinho, Ovelha e Trio Los Angeles.



01/01 (domingo)

8h: Missa de Aparecida - Especial Ano Novo

9h15: Terra da Padroeira - Especial Ano Novo

13h: Sabor de Vida - Especial Ano Novo