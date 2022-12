Todas as bailarinas do Faustão foram desligadas na manhã de quinta-feira - Reprodução/Band

Publicado 23/12/2022 07:46

Rio - Todas as 17 bailarinas do Faustão foram demitidas da Band na manhã desta quinta-feira, sem aviso prévio. O apresentador Fausto Silva segue na emissora, porém sem o balé. As demissões fazem parte de uma "repaginada" que a atração sofrerá no ano que vem.

A bailarina Hadassa Baptista falou sobre os desligamentos no Instagram. "Fui desligada essa manhã do balé, na verdade, o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo", disse a profissional.

"Foram dias que aprendi muito, muito mesmo! Nós do balé e toda equipe nos esforçamos muito todos os dias pra entregar o melhor programa pra vocês! Sou grata a Deus por ter me dado essa fase, e por ter me trazido pessoas fantásticas! Toda gargalhada dada naquele palco vai ficar pra sempre em mim. Foi lindo! Obrigada", completou.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do "Uol", a última gravação com todas as bailarinas aconteceu na última quarta-feira. Elas já sabiam que teriam uma reunião e até esperavam algumas demissões, mas não imaginavam que todas seriam desligadas.