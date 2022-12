’Som Brasil Apresenta: 15 anos de Luan’ vai ao ar nesta segunda-feira, 26 - Globo/ Cadu Pilotto

Publicado 26/12/2022 07:00

Rio - A TV Globo exibirá nesta segunda-feira, depois de "Travessia", um programa especial de final de ano com o cantor Luan Santana. O "Som Brasil apresenta: 15 anos de Luan" tem produção da mesma equipe do "Conversa com Bial" e combina entrevistas e apresentações musicais.

Na atração, o público vai conhecer mais sobre a história do sertanejo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que estourou com a música "Meteoro", em 2009, e se tornou um dos maiores artistas do país, seguido por um fã clube numeroso e fiel, e que carrega uma história marcada por talento e determinação.

"Para quem é fã, que me acompanha desde o começo, pode esperar neste especial um momento mágico para mim. O público saberá coisas que ninguém nunca soube até hoje nesses 15 anos. Aconteceram milhares de situações, e algumas delas contei ao Pedro Bial”, afirma Luan Santana.

No programa desta noite, Luan preparou um show comemorativo pelos seus 15 anos de carreira. O espetáculo tem a imagem de uma cidade, chamada Luan City, como palco. A produção do "Som Brasiil" absorveu essa ideia, e construiu cenários que mostram ao público como é a Luan City por dentro, a partir da estrutura da cidade cinematográfica dos Estúdios Globo.

"No show, o público vê prédios, letreiros, vê a cidade de fora, e agora nós entramos nessa cidade como se estivéssemos entrando na intimidade de Luan. Nós observamos que a cidade tem muitas inspirações do universo art déco, noir art, numa atmosfera meio cinematográfica; um visual de Chicago e Nova York dos anos 30, e seguimos o mesmo conceito estético, que explora neon, dourado, uma elegância bonita da época", explica Gian Carlo Bellotti, diretor geral da atração. "Esse especial tem elementos bem próximos ao cinema, é quase uma homenagem também à sétima arte", continua.

O programa traz três espaços da Luan City: um avião, um bar e um cinema – interior e fachada. No avião, o jornalista Pedro Bial é o piloto e Luan, passageiro; no bar, Bial é barman e Luan cliente; e, no cinema, o apresentador assiste a cenas da história do protagonista: Luan Santana. "O que me comove na entrevista é essa história de uma pessoa que desde muito jovem, muito criança, já tinha um destino sonhado, que ele leva adiante e cumpre, isso é sempre surpreendente, e indica muita determinação", afirma Pedro Bial sobre Luan Santana.

No programa, que será intercalado com atrações musicais, Luan canta sucessos, além de um repertório inédito, preparado por ele especialmente para o programa, com canções de outros artistas, como "Ainda Bem", de Marisa Monte e Arnaldo Antunes; "Você Não Me Ensinou a Te Esquecer", de Caetano Veloso; "Amorfoda", de Bad Bunny; "Can’t Help Falling in Love", de Elvis Presley; e uma versão exclusiva de "Amar Não é Pecado".

"A gente descobriu um especial de final de ano, de 1968, com Elvis, e trouxemos, por exemplo, um conceito similar para os musicais, que são mais intimistas, com pouca gente", explica Gian Carlo. "Meu feat dos sonhos é Elvis Presley, ele é meu grande ídolo, desde que comecei minha carreira, ele sempre me inspirou", revela Luan.

"É uma honra ver minha história sendo contada nessa homenagem, que é tão cheia de trabalho, tão intensa. Estou muito feliz", conclui o artista. "Contar a história de Luan, que é um artista jovem – tem apenas 30 anos de idade, e já completa 15 de carreira -, é falar de um artista com muita personalidade, e acho que tem uma coisa interessante, que é a construção musical dele que independe do sertanejo, com influências do pop e de outros estilos musicais", completa a diretora artística Monica Almeida.