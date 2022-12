Erasmo Carlos foi homenageado durante especial de fim de ano de Roberto Carlos - Reprodução/TV Globo

Publicado 24/12/2022 08:41 | Atualizado 24/12/2022 08:49

Rio - Exibido nesta sexta-feira, o "Especial Roberto Carlos" deixou o público aos prantos com uma homenagem a Erasmo Carlos, que morreu no dia 22 de novembro em decorrência de uma síndrome edemigênica. O momento levou Leonardo Esteves, filho do Tremendão, às lágrimas na plateia.

fotogaleria Antes do Rei cantar a música "Amigo", símbolo da longa amizade dos ícones da Jovem Guarda, um vídeo com recado do Tremendão para Roberto Carlos foi exibido. "Como você faz uma coisa dessas, você começa essa canção sem minha presença?", questionou Erasmo Carlos.

Ao término da performance, o artista homenageou o grande amigo. "Ele será sempre meu irmão, meu amigo e meu parceiro, daqui para frente e toda a eternidade. Vai estar sempre no meu coração. Amo esse meu irmão. Deus abençoe", disse o Rei.