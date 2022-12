Jornalista Aline Midlej anúncia que está grávida de uma menina - Reprodução / Instagram

Jornalista Aline Midlej anúncia que está grávida de uma meninaReprodução / Instagram

Publicado 26/12/2022 10:46 | Atualizado 26/12/2022 10:47

Rio - A jornalista Aline Midlej, de 39 anos, usou as redes sociais, no último domingo, para anunciar sua primeira gravidez. No Instagram, a âncora do "Jornal das Dez" da Globo News, compartilhou a notícia com os seguidores através de duas fotos e ainda aproveitou para revelar o nome e sexo do bebê, fruto de seu relacionamento com o diretor Rodrigo Cebrian.

fotogaleria

"Celeste e nosso natal celestial!", escreveu a mamãe de primeira viagem. O marido, por sua vez, aproveitou para fazer uma homenagem ao bebê. "Celeste é fruto de um amor coletivo, da paixão de um encontro e do acolhimento das nossas muitas famílias [...] Como falei, somos muitas famílias e a Celeste tem muita sorte de já estar crescendo dentro da melhor mãe do mundo, Aline Midlej, com tanto amor. Que venha 2023!", disse Cebrian.

Além de atuar como âncora na Globo News, Aline também apresenta o "Jornal Nacional" nos rodízios da TV Globo e é colunista do portal G1 e da revista Vogue Brasil.