Camila Queiroz deixou a Globo após retomar o papel de Angel em 'Verdades Secretas 2' - Reprodução

Publicado 27/12/2022 21:41

Rio - Camila Queiroz pode estar de volta à TV Globo mais cedo do que o esperado, após sua saída turbulenta da emissora na reta final de "Verdades Secretas 2". A atriz de 29 anos estaria se preparando para protagonizar "Amor Perfeito", a próxima novela das 18h na Vênus Platinada, segundo revelou a colunista Carla Bittencourt, do site 'Notícias da TV'.

De acordo com a coluna, a disputa pelo papel da mocinha na trama de Duca Rachid e Júlio Fischer também incluiu Alanis Guillen, que interpretou a Juma no remake de "Pantanal", e Valetina Herszage, a Flávia de "Quanto Mais Vida, Melhor!". Nomes como Mariana Ximenes, Rafael Cardoso, Guito, Elzio Vieira e Rafael Sieg também estarão no folhetim que deve substituir "Mar do Sertão" a partir de março de 2023.

A novela "Amor Perfeito" é inspirada no livro "Marcelino Pão e Vinho", do espanhol José Maria Sanchez Silva, que também já foi adaptado para um filme lançado em 1995. A história tem ponto de partida na disputa por amor e poder entre Maria Elisa (Camila) e sua madrasta, Gilda (Ximenes). A enteada cai em uma armadilha feita pela vilã e é separada do filho, que é criado em um mosteiro e cresce com o sonho de reencontrar a mãe.

O folhetim será a primeira produção de Camila Queiroz na Globo desde sua saída polêmica de "Verdades Secretas 2", em novembro de 2021. Na ocasião, a emissora carioca informou que a atriz não fazia mais parte do elenco da novela após exigir demandas inaceitáveis. Após a confusão, a mulher de Klebber Toledo usou as redes sociais para se defender e afirmou que só havia solicitado uma garantia de que sua personagem estaria em uma possível continuação da trama escrita por Walcyr Carrasco.