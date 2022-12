Dani Calabresa relembra perrengue em sessão de depilação no Rio - Reprodução/GNT

Dani Calabresa relembra perrengue em sessão de depilação no RioReprodução/GNT

Publicado 28/12/2022 13:32 | Atualizado 28/12/2022 13:32

Rio - Dani Calabresa fez o público do "Que História é Essa, Porchat" cair na gargalhada no episódio que foi ao ar nesta terça-feira, no canal GNT. Durante o programa, a humorista relembrou uma história inusitada de quando passou por uma sessão de depilação íntima no Rio de Janeiro. A atriz, que mora em São Paulo, revelou ter sido pega de surpresa com o pacote oferecido pela profissional que realizou o procedimento.

fotogaleria

"A minha alegria era vir pro Rio e curtir a praia, tipo um episódio do 'Vai Que Cola", começou a artista, na atração apresentada por Fábio Porchat. "Então, toda vez que eu ia pro Rio, já me depilava em São Paulo, mas teve uma vez que eu não fiz a depilação e acabei ficando vários finais de semana (...) Você vê se é uma boa hora pra depilar quando já dá pra fazer progressiva, trança enraizada", brincou ela, ao explicar que começou a se sentir desconfortável com o próprio corpo.

Foi quando Calabresa decidiu conversar com uma amiga e pedir indicação de profissionais cariocas: "Procura a Neide que ela tem a mão leve", respondeu a mulher, que Dani preferiu não identificar. "Cheguei na recepção e a mulher perguntou pra mim: 'Virilha completa?, falei que sim e pensei: 'Quem é a pessoa econômica que fala: 'Não, completa não! Puxa só o tufo da direita e o da esquerda eu vou pôr um tererê'", relatou a comediante, fazendo piada com a pergunta.

Em seguida, Dani contou que, no início, o procedimento foi realizado da maneira como estava acostumada: "Eu fui seguindo as instruções. Uma hora eu estou de bruços. Segurando as duas bandas da minha bunda", disse. "Eu tava ouvindo ela falar de novela. Falando: ‘teve tiroteio no túnel’. Eu nem queria ouvir a palavra túnel naquela posição", comentou a loira.

No entanto, a sequência de ações que seguiram o momento assustaram a atriz: "Neide tá mexendo aqui na panela. Ela estica a colher de pau, enrola, sopra. Vem com cuidadinho, assim com a colher. Ela pega a colher de pau e espeta assim no meu c*. Soltei as duas bandas (do bumbum) e a minha bunda grudou", disparou a humorista, fazendo a plateia rir alto da situação constrangedora. A atriz finalizou explicando que a depiladora também levou um susto com a reação de Dani e pediu para a artista não se mexer.

Confira: