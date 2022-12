Teresa Cristina critica governo de Jair Bolsonaro ao comentar preparativos de show que fará no Revéillon - Reprodução/TV Globo

28/12/2022

Rio - Prestes a se apresentar no Revéillon carioca, Teresa Cristina participou do "RJTV 1", da TV Globo, nesta quarta-feira, e adiantou detalhes do show que fará em palco montado na praia do Flamengo, Zona Sul do Rio. Questionada sobre a mensagem que deseja passar aos espectadores, a cantora deixou bem clara sua expectativa pelo fim do mandato de Jair Bolsonaro (PL) como presidente da República.

"A mensagem que eu quero passar é que, (em) 2023, é um Brasil novo. É um Brasil sem Bolsonaro, um Brasil muito diferente. Um Brasil que vai respeitar a ciência, as vacinas, a população LGBTQIA+. É um Brasil que vai olhar com mais cuidado sobre os feminicídios. A gente tem muita coisa pegando fogo no Brasil e isso tem que ser acalmado", avaliou a sambista.

A compositora ainda avisou que está atenta a uma promessa feita por Luis Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha eleitoral: "Presidente Lula prometeu que em 2023 todo mundo vai namorar e eu vou lá cobrar (risos)", brincou ela. A fala citada por Teresa foi feita durante uma participação do petista no "Flow Podcast", antes de derrotar Bolsonaro no segundo turno das eleições, com 50,9% dos votos. O político assume o Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro.

Além de Teresa Cristina, Moacyr Luz e a escola de samba Unidos do Viradouro são outras atrações confirmadas para a festa da Virada no Flamengo, neste sábado. Enquanto isso, em Copacabana, Iza, Alexandre Pires, Zeca Pagodinho e a bateria da Grande Rio são os responsáveis por agitar a comemoração que marca a despedida de 2022 e o início do novo ano.