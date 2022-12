Apresentadora Maria Beltrão faz tutorial de maquiagem nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Apresentadora Maria Beltrão faz tutorial de maquiagem nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 29/12/2022 10:40

Rio - Maria Beltrão, de 51 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para "brincar" de maquiadora por alguns minutos. No Instagram, a apresentadora do programa "É de Casa" compartilhou um tutorial de maquiagem, onde deu dicas de como disfarçar as olheiras.

fotogaleria

"Não sou Kardashian", iniciou a jornalista, referindo-se às famosas socialites norte-americanas, que são referências em assuntos de beleza. "Mas concordo que pó banana é um 'treco' milagroso para disfarçar olheiras", acrescentou na legenda do vídeo em que mostra o efeito do pó solto amarelado.

Nos comentários do post, Maria garantiu elogios dos seguidores. "Linda! Admiro demais seu trabalho, seu humor, sua beleza exuberante e simples ao mesmo tempo", enalteceu uma fã. "Sempre bela, bonita", escreveu outra. "Linda!", enviou um seguidor. "Adorando as dicas", afirmou uma internauta.

