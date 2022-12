Luciana Gimenez relembra episódios de assédio no início de carreira como modelo - Reprodução / Instagram

Publicado 29/12/2022 12:52 | Atualizado 29/12/2022 12:56

Rio - Luciana Gimenez, de 53 anos, relembrou os diversos episódios traumáticos de assédio sexual enfrentados durante a carreira de modelo. Em sua participação no programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, na quarta-feira, a apresentadora afirmou que uma das piores situações que vivenciou foi com o pai de uma amiga, ainda na infância.

"Eu trabalhava muito com o corpo. Então, acho que nessa frente foi muito difícil. Eu sofria assédio e nem sabia que era assédio. Hoje a gente sabe o que é", iniciou Luciana no bate-papo com Sônia Abrão. "E realmente tinha uma coisa com relação aos homens, né? Tinha uma agressividade grande deles que não era falada. Agora, a gente sabe que não pode, mas vendo hoje, eu era muito mais um objeto do que uma menina, eu era muito sexualizada", desabafou ela, que começou a modelar aos 13 anos de idade.

Ao elencar os casos de assédio, a apresentadora ratificou que um dos mais graves ocorreu em uma festinha, quando era criança. "Estava em uma festinha de criança, minha amiga estava fazendo aniversário, eu fui e deixei meu casaco em um quartinho. Quando fui buscar, o pai da menina me agarrou. Eu tinha 12, 13 anos", contou.

"Eu sofri assédio mais de vinte vezes, mas assédio grave. Eu não vou dividir aqui agora, mas foram coisas graves", disse. A comunicadora afirmou que sofreu calada por muito tempo, pois não contava nem para a própria mãe, por medo de perder as oportunidades de trabalho como modelo. "Se eu falar aqui dá vontade de chorar [...] E eu não falava. Eu não contava para a minha mãe, porque se eu contasse, ela não me deixaria ficar", explicou ao enfatizar que o mercado de trabalho era difícil para as brasileiras.

Ao relembrar os episódios repulsivos, Luciana chegou a reproduzir um discurso que usava para justificá-los, mas rapidamente se corrigiu. "Isso aconteceu tantas vezes, porque eu era muito alta, talvez um pouco encorpada... Não, não. Olha eu aqui me justificando... Aconteceu porque o cara era tarado, eu era uma criança de 12 anos", finalizou.

