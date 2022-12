TV Globo homenageia Pelé com programação especial - Reprodução Twitter

TV Globo homenageia Pelé com programação especialReprodução Twitter

Publicado 30/12/2022 08:34

Rio - A Rede Globo anunciou uma programação especial para homenagear Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, que faleceu aos 82 anos, em São Paulo, nesta quinta-feira, vítima de um câncer no cólon . Além de toda a cobertura jornalística, através de seus canais, a emissora exibirá também o filme "Pelé: o Nascimento de Uma Lenda" e o documentário "Pelé Eterno", neste domingo.

fotogaleria

Nesta sexta-feira, Pelé será o principal assunto dos programas ‘Redação’, ‘Seleção’ e ‘Tá na Área’, do Sportv, a partir de 15h50. A emissora ainda resgatará o ‘Baú do Esporte’ feito para a comemoração de 80 anos do ex-jogador. Na sequência, às 18h, entra no ar o ‘Tá Na Área’, ao vivo, e depois, às 20h30, será mostrado um especial sobre os 50 anos do Tri, que foi feito pelo sportv em 2020. O ‘Troca de Passes’ também falará sobre a morte e a história do ex-atleta, a partir das 21h.

No mesmo dia, a TV Brasil exibe, a partir das 20h25, o documentário "Isso é Pelé", narrado por Sérgio Chapelin que remonta a trajetória do maior jogador de todos os tempos ao longo de 17 anos dedicados ao futebol. No sábado, a partir das 19h25, os filmes "Pelé – Um Rei Desconhecido" e "Solidão – Uma Linda História de Amor", que traz Pelé no elenco, serão mostrados.

Domingo, as homenagens ao Rei do Futebol acontecerão durante todo o dia na TV Globo. O 'Esporte Espetacular' mostrará a importância de Pelé para o futebol e como o mundo acompanhou apreensivo o noticiário da internação nas últimas semanas, por conta de um câncer de cólon. Inclusive na Argentina, principal rival da seleção brasileira nos gramados. Em 1980, para celebrar os 10 anos do tricampeonato mundial, a TV Globo fez uma reportagem com o menino Darlan Angelo de Oliveira, nascido no dia da conquista, em 1970. O garoto foi ao México junto com Pelé. Agora, o homem de 52 anos irá rever este material especial.

Na sequência, a 'Temperatura Máxima' traz o filme "Pelé: o Nascimento de Uma Lenda", que narra sua trajetória profissional desde a infância no interior de Minas Gerais até brilhar na campanha do título da Copa do Mundo de 1958. Lançado em 2017, o longa é dirigido pelos irmãos americanos Michael e Jeff Zimbalist. No elenco, nomes como Leonardo Lima Carvalho, Kevin de Paula, Seu Jorge e Mariana Nunes. À noite, o primeiro 'Fantástico' de 2023 traz um material completo, com direito a uma crônica especial feita pelo jornalista Pedro Bial em homenagem ao Rei. Depois do programa, a TV Globo exibe o documentário "Pelé Eterno". Os dois filmes estão também disponíveis para não assinantes no Globoplay.