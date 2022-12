Após grave acidente, Ana Maria Braga foi presenteada por Pelé - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 30/12/2022 12:05 | Atualizado 30/12/2022 12:08

Rio - Ana Maria Braga, de 73 anos, relembrou uma história pessoal envolvendo Pelé, que faleceu aos 82 anos, em São Paulo, durante o "Mais Você" desta sexta-feira. A apresentadora recebeu o Cléber Machado para o café da manhã e contou para o jornalista que o ex-jogador a presenteou com uma televisão portátil na época em que precisou ficar hospitalizada, em Santos, após sofrer um acidente de carro. A revelação foi feita depois que a loira mostrou uma foto antiga ao lado do Rei do Futebol, quando ainda trabalhava como repórter da TV Tupi, em 1974.

"Nessa época ele estava quase indo embora do Brasil, para jogar fora, estava no auge da carreira. Ele falava com poucas pessoas. Mas eu o conheci em Santos, por isso ele me atendeu", disse ela, que deu mais detalhes sobre o encontro com Pelé.

"Tive um acidente de Santos em carro quando ainda tinha 20 e poucos anos e fui para na Santa Casa de Santos. Fiquei em coma quatro meses, esmaguei o fígado, tanto é que meu fígado hoje é bem maior. Minha prima fazia faculdade com o Pelé, de Educação Física. Ela falou que ia passar no hospital e ele foi junto com ela. Passou lá e foi de uma delicadeza. Eu estava em um quartinho que era do tamanho dessa mesa e sozinha, porque eu não tinha família lá, só tinha essa prima. E ele já era o Pelé. Ele me mandou uma televisão de presente, porque eu ficava sozinha. Acho que foi uma das primeiras televisões portáteis do Brasil. São imagens que você não esquece nunca mais", recordou.

Na atração, Ana também citou a energia do ex-craque. "Todo mundo que encontrava com ele tinha uma sensação diferente, era uma força diferente, não só pela fama dele, era o que ele emanava", destacou.